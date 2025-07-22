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Известный певец умер через несколько недель после прощального концерта

Звезда хэви-металла воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath на сцене в Вилла-Парке в начале июля

22 июля 2025, 21:21
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Недилько Ксения

Звезда хэви-металла Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и грандиозного прощального концерта для поклонников. Об этом сообщает издание Sky News.

Известный певец умер через несколько недель после прощального концерта

Известный певец Оззи Осборн скончался спустя несколько недель после прощального концерта

В своем заявлении его семья отметила: "С большей печалью, чем можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер в это утро. Он был со своей семьей и окружен любовью".

Менее трех недель назад, выступая с трона на сцене в Вилла-Парке, Осборн сказал поклонникам: "Вы не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца".

Это был концерт, организованный с выступлениями некоторых его любимых групп, в частности Metallica и Guns'n'Roses, для последнего поклона 76-летнего музыканта.

Осборн был звездой хэви-металла из Black Sabbath, прежде чем добился огромного успеха самостоятельно. Он был известен благодаря хитам, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как с группой, так и как сольная звезда.

Певец также приобрел другой вид славы благодаря реалити-шоу MTV 2000-х "Осборны", рассказывающем о несколько хаотичной жизни звезды, выросшей в Бирмингеме, в Лос-Анджелесе с женой Шэрон и двумя их детьми, Келли и Джеком.

А еще он был известен своими известными анекдотами о том, как поднимал ад во время своего расцвета рок-звезды, самая известная из которых о том, как он откусил голову летучей мыши на сцене.

Он страдал болезнью Паркинсона и в последние годы имел другие проблемы со здоровьем, в частности осложнения от травм, полученных во время падения в 2019 году.

Осборн оставил жену Шэрон и их детей, Эйми, Келли и Джека, а также двух старших детей, Джессику и Луи, от первого брака с Тельмой Райли и внуков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 70-летний Брюс Уиллис, вероятно, не может больше разговаривать и ходить из-за тяжелой болезни.



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