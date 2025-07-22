Известный певец умер через несколько недель после прощального концерта

Звезда хэви-металла Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и грандиозного прощального концерта для поклонников. Об этом сообщает издание Sky News.

Известный певец Оззи Осборн скончался спустя несколько недель после прощального концерта

В своем заявлении его семья отметила: "С большей печалью, чем можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер в это утро. Он был со своей семьей и окружен любовью".

Менее трех недель назад, выступая с трона на сцене в Вилла-Парке, Осборн сказал поклонникам: "Вы не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца".

Это был концерт, организованный с выступлениями некоторых его любимых групп, в частности Metallica и Guns'n'Roses, для последнего поклона 76-летнего музыканта.

Осборн был звездой хэви-металла из Black Sabbath, прежде чем добился огромного успеха самостоятельно. Он был известен благодаря хитам, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как с группой, так и как сольная звезда.

Певец также приобрел другой вид славы благодаря реалити-шоу MTV 2000-х "Осборны", рассказывающем о несколько хаотичной жизни звезды, выросшей в Бирмингеме, в Лос-Анджелесе с женой Шэрон и двумя их детьми, Келли и Джеком.

А еще он был известен своими известными анекдотами о том, как поднимал ад во время своего расцвета рок-звезды, самая известная из которых о том, как он откусил голову летучей мыши на сцене.

Он страдал болезнью Паркинсона и в последние годы имел другие проблемы со здоровьем, в частности осложнения от травм, полученных во время падения в 2019 году.

Осборн оставил жену Шэрон и их детей, Эйми, Келли и Джека, а также двух старших детей, Джессику и Луи, от первого брака с Тельмой Райли и внуков.

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