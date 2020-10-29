Известный порноактер решил начать политическую карьеру

Язык
BTC/USD
13118.70
ETH/USD
384.69
LTC/USD
54.18
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Порноактер Хуан Мелесио, более известен как Антонио Бьяджи (его творческий псевдоним), не скрывает того факта, что он гей. Однако он уверен, что это никак не помешает начать ему политическую карьеру. Об этом пишет издание unian.
Хуан Мелесио. Фото: unian
Так, издание Miami New Times сообщило о том, что Хуан решил сменить род своей профессиональной деятельности: закончить карьеру порноактера и попробовать свои силы в политике. Известно, что он может стать членом городского совета одной из неофициальных ЛГБТ-столиц США в городе Уилтон Манорс.
Стоит отметить, что Антонио Бьяджи является одним из самых популярных актеров на портале PornHub. На его страницу подписалось более 25 тысяч человек, а ролики с его участием набрали более 44 миллионов просмотров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости