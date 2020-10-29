Известный порноактер решил начать политическую карьеру

Порноактер Хуан Мелесио, более известен как Антонио Бьяджи (его творческий псевдоним), не скрывает того факта, что он гей. Однако он уверен, что это никак не помешает начать ему политическую карьеру. Об этом пишет издание unian.

Хуан Мелесио. Фото: unian

Так, издание Miami New Times сообщило о том, что Хуан решил сменить род своей профессиональной деятельности: закончить карьеру порноактера и попробовать свои силы в политике. Известно, что он может стать членом городского совета одной из неофициальных ЛГБТ-столиц США в городе Уилтон Манорс.

"Порноактерам платят за то, чтобы они развлекали вас и воплощали в жизнь ваши фантазии. Когда они не снимаются в фильмах, они живут такой же жизнью, как и другие люди", — резюмировал Мелесио. Также он призвал проголосовать за него тех, кто устал от вранья и лицемерия.

Стоит отметить, что Антонио Бьяджи является одним из самых популярных актеров на портале PornHub. На его страницу подписалось более 25 тысяч человек, а ролики с его участием набрали более 44 миллионов просмотров.





Ранее портал "Комментарии" писал, в США порноактриса подалась в политику. Сообщается, что теперь 24-летняя Чейз Ткач, известная под псевдонимом Молли Смэш, собирается стать председателем Либертарианской партии в Нью-Йорке. Данная политсила хочет легализовать секс-работу и все виды наркотиков, а также изменить законодательство касательно оружия.

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