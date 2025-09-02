Известный продюсер из Украины поддержал вторжение РФ и пожаловался, что потерял детей

Украинец по происхождению, российский продюсер Александр Цекало, долго не высказывавшийся о полномасштабной войне России против Украины, наконец публично озвучил свою позицию.

Александр Цекало (фото из открытых источников)

По сообщениям российского пропагандистского телеграмм-канала Super.ru , Цекало решил ответить на заявления своей бывшей супруги о неуплате алиментов. В своих комментариях он использовал термин "СВО" по военным действиям РФ в Украине, чем фактически продемонстрировал свое истинное отношение к войне. Как известно, "СВО" – это формулировка, которую российская пропаганда и сам Путин используют вместо слова "война", пытаясь скрыть преступления против украинцев.

Цекало заявил, что выполняет свои финансовые обязательства.

"Интересно, что бывшая жена, гражданка Украины, вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, но их у нее не приняли – вопрос почему. Без моего сведения было продано дом на Рублевке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий – школы, няни, окружения – детей вывезли из Москвы в начале СВО, и они скитались по Европе и Украине, и некоторое время я даже не знал, где они находятся", – заявил Цекало.

Продюсер, отсудивший у бывшей жены даже фамилию и ушедший жить к молодой художнице Дарьей Эрвин, жалуется, что не имеет возможности видеться с детьми.

"Я остаюсь любящим отцом, и наш дом с Дарьей всегда открыт для Саши и Михаила – у них есть свои комнаты и все необходимое. Жаль, что человек без профессии и дела избрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация разрешится спокойно и мирно", – добавил он.

Пропагандистские СМИ также сообщили, что суд отклонил иск Виктории из-за ошибок в его составлении. В то же время, женщина намерена снова вернуться в Москву, чтобы завершить начатое.

Александр Цекало и Виктория Галушко прожили в браке 10 лет. В настоящее время продюсер проживает в США с женой Дарьей Эрвин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская певица рассказала, как ей угрожал российский продюсер из-за отказа. На талант дуэта Алиби обратил внимание музыкальный продюсер Александр Цекало, уроженец Киева, на тот момент работавший в России и оказавший там большое влияние. Он активно налаживал с ними дружеские отношения, приглашая девушек на разные выступления и проекты.

Однако настоящая суть продюсера открылась, когда сестры отказали ему в использовании их песни "Исповедь" в сериале, который тогда снимал Цекало. Он хотел, чтобы трек исполняли другие артисты. Отец певиц выставил четкое требование: либо песню исполняют Анна и Ангелина, либо ее не будет в сериале вообще. Это разозлило Цекала.

