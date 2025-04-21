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Известный российский актер разбился: жена рассказала истинную причину его госпитализации

Михаил Боярский получил травмы после падения на сцене

сегодня, 00:20
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Лиля Воробьева

Российский актер и сторонник путинского режима Михаил Боярский был доставлен в медицинское учреждение из-за угрозы возникновения пневмонии после полученной травмы. О причине его госпитализации сообщила его супруга Лариса Луппиан, являющаяся художественным руководителем театра имени Ленсовета, передают российские пропагандистские СМИ.

Известный российский актер разбился: жена рассказала истинную причину его госпитализации

Михаил Боярский (фото из открытых источников)

Она рассказала, что врачи опасались развития воспаления легких, однако осложнений удалось избежать.

"Пневмония может развиться, когда легкое забивается — может развиться, а может не развиться", — прокомментировала ситуацию жена российского артиста.

По ее словам, решение о госпитализации носило скорее профилактический характер — медицинские работники осуществляют надзор за состоянием Боярского.

В настоящее время актер находится в стабильном состоянии. Его планируют выписать из стационара на следующей неделе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в любимый мушкетер Кремля разбился . Российский актер и певец Михаил Боярский, известный своей публичной поддержкой режиму Путина и вторжение в Украину, попал в больницу после серьезного падения во время театрального представления в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, инцидент произошел 14 апреля во время постановки "Ромео и Джульетта". Боярский оступился на сцене и упал с трехметровой высоты прямо на спину. После падения его сразу госпитализировали. По информации СМИ, у него диагностированы переломы ребер и многочисленные ушибы. Прессслужба театра имени Ленсовета уже сообщила, что Боярский не появится в ближайших спектаклях – его участие ограничится только записанным голосом.

Падение произошло на фоне активного участия Боярского в пропагандистских проектах и публичных заявлениях в поддержку войны, что лишь усилило внимание к инциденту как в России, так и за ее пределами.



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