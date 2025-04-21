Российский актер и сторонник путинского режима Михаил Боярский был доставлен в медицинское учреждение из-за угрозы возникновения пневмонии после полученной травмы. О причине его госпитализации сообщила его супруга Лариса Луппиан, являющаяся художественным руководителем театра имени Ленсовета, передают российские пропагандистские СМИ.

Михаил Боярский (фото из открытых источников)

Она рассказала, что врачи опасались развития воспаления легких, однако осложнений удалось избежать.

"Пневмония может развиться, когда легкое забивается — может развиться, а может не развиться", — прокомментировала ситуацию жена российского артиста.

По ее словам, решение о госпитализации носило скорее профилактический характер — медицинские работники осуществляют надзор за состоянием Боярского.

В настоящее время актер находится в стабильном состоянии. Его планируют выписать из стационара на следующей неделе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в любимый мушкетер Кремля разбился . Российский актер и певец Михаил Боярский, известный своей публичной поддержкой режиму Путина и вторжение в Украину, попал в больницу после серьезного падения во время театрального представления в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, инцидент произошел 14 апреля во время постановки "Ромео и Джульетта". Боярский оступился на сцене и упал с трехметровой высоты прямо на спину. После падения его сразу госпитализировали. По информации СМИ, у него диагностированы переломы ребер и многочисленные ушибы. Прессслужба театра имени Ленсовета уже сообщила, что Боярский не появится в ближайших спектаклях – его участие ограничится только записанным голосом.

Падение произошло на фоне активного участия Боярского в пропагандистских проектах и публичных заявлениях в поддержку войны, что лишь усилило внимание к инциденту как в России, так и за ее пределами.

