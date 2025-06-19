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Известный российский фигурист опозорился из-за неудачной пластики лица: фото после операции

Российскому фигуристу Плющенко сделали неудачную пластическую операцию.

сегодня, 23:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский фигурист и сторонник режима Путина Евгений Плющенко пережил неудачное вмешательство пластического хирурга.

Известный российский фигурист опозорился из-за неудачной пластики лица: фото после операции

Евгений Плющенко (фото из открытых источников)

Как отмечают российские пропагандистские СМИ, фигуристу "натянули лицо на затылок".

Операцию Плющенко выполнял известный скандалами пластический хирург Тимур Хайдаров, ранее работавший над внешностью певца Филиппа Киркорова. По информации медиа, фигурист решил сделать блефаропластику – это процедура, во время которой корректируют веки, устраняя излишки кожи или изменяя форму глаз.

Известный российский фигурист опозорился из-за неудачной пластики лица: фото после операции - фото 2

"Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: "Давай еще сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет младше". То есть я эту операцию узнала после того, как она состоялась", – рассказала журналистам жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Она заметила, что мужчина не предупредил ее о своем решении и некоторое время был вне связи.

Впоследствии в сети появились фотографии фигуриста с внешностью, которую некоторые пользователи описали как кардинально измененную.

Известный российский фигурист опозорился из-за неудачной пластики лица: фото после операции - фото 3

"Глаза натянуты на затылок. Зачем себя так уродовать", – пишут возмущенные поклонники Плющенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, имеющий проблемы с алкоголем, сделал интимную пластику и заявил о "проблемах". Российская знаменитость Григорий Лепс, ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совершенно непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", — сказал Лепс.

 



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Источник: https://7days.ru/news/glaza-natyanuli-na-zatylok-poyavilis-novye-foto-plyushchenko-posle-plastiki.htm
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