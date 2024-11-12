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Известный российский композитор публично "кинул" жену на людях

Игорь Николаев снова не явился с женой на публике

12 ноября 2024, 23:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский певец и композитор Игорь Николаев, известный своим отказом комментировать войну, развязанную Россией против Украины, снова привлек внимание к себе, оставив жену Юлию Проскурякову без поддержки на премьере фильма с ее участием. Мероприятие прошло в Москве, где Проскурякова появилось одно, что стало причиной многочисленных обсуждений.

Известный российский композитор публично "кинул" жену на людях

Игорь Николаев (фото из открытых источников)

Российские СМИ сообщают, что в последнее время Николаев избегает общих выходов с женой, хотя сама Проскурякова признавалась, что ей хотелось бы чаще бывать вместе с мужем. Это вызвало подозрения среди поклонников, которые предположили, что в отношениях пары есть определенные сложности.

Некоторые поклонники также считают, что Игорь Николаев не поддерживает амбиции жены в кинематографе, поскольку не пришел на мероприятие, чтобы продемонстрировать свою поддержку в ее актерской карьере.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский композитор впервые появился на публике после инфаркта . Российская знаменитость, 63-летний исполнитель и композитор Игорь Николаев, находившийся на лечении в реанимации из-за имеющихся проблем с сердцем, появился на днях в кругу своих знакомых.

Первые фотографии русского певца появились в социальной сети. По сообщению российских медиа, известный музыкант не сделал паузу в запланированных выступлениях и в социальной жизни. При этом он появился среди своих друзей во время застолья. Фанаты Николаева уже сообщают, что их музыкальный кумир ощутимо похудел. Важно, что в начале года русскую знаменитость доставили в больницу, подозревая при этом инфаркт. Николаеву было установлено два стента, стабилизировано состояние и только после этого было выписано домой.



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Источник: http://7days.ru/
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