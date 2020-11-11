Известный российский шоумен заболел коронавирусом - состояние тяжелое

Известный российский шоумен и актер Сергей Светлаков болен коронавирусом. По информации источников, приближенных к окружению звезды, на данный момент он госпитализирован в одну из Московских медицинских учреждений из-за ухудшения состояния здоровья. После краткого наблюдения врачи решили, что Светлакова следует незамедлительно перевести в специализированную клинику, где условия лечения значительно лучше приспособлены под больных COVID-19.

Сейчас состояние Светлакова неизвестно, однако, по словам источников, компьютерная томография показала у него серьезное поражение лёгких.

Сергей Светлаков российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер и сценарист. Начинал актерскую карьеру в известной команде КВН "Уральские пельмени", в 2000 году стал членом высшей Лиги КВН. Автор, ведущий и участник многих юмористических шоу российского телевидения. Известен по фильмам "Елки" - киноальманах продюсера Тимура Бекмамбетова, "Джунгли" Александра Войтинского, "Бедуин" режиссёра Игоря Волошина.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что спикер ВР Андрей Разумков также заболел коронавирусом.

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