Известный украинский актер впервые стал отцом (ФОТО)

Украинский актер и участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Михаил Матюхин стал отцом.

Матюхин стал отцом. Фото из открытых источников

У мужа и его жены Оксаны родился первенец. Они стали родителями девочки, имя которой пока не рассекречивается.

В своем Instagram жена актера опубликовала только первое фото с крохой. На нем видна только рука новорожденной дочери, которую нежно держат новоиспеченные родители.

"20:20 легкая любовь и мирный крик", – подписала кадр Оксана.

Как известно, актер Михаил Матюхин родом из Кривого Рога. Окончил актерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого и фронтмен группы Schmalgauzen. С 2020 года работает в театре имени Ивана Франко, самые известные представления с его участием "Конотопская ведьма" и "Украденное счастье". Его жена тоже актриса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ежедневная итальянская газета Il Foglio объявила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом, сообщает The Guardian. По словам редактора Il Foglio Клаудио Черраса, инициатива является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что во вторник, 18 марта, в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился детский вагон, сообщила "Укрзализныця". "Сегодня поезд №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился в рейс с детским вагоном в составе! Этот вагон стал седьмым детским, который Укрзализныця сделала вместе с партнерами из UNICEF Ukraine и при финансировании правительства Бельгии. Бесконечно рады видеть на борту счастливых малышей, которые будут путешествовать в Закарпатье в вагоне, максимально приспособленном для удобных путешествий родителей с детьми от 0 до 8 лет", — говорится в сообщении железной дороги.