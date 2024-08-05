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Известный украинский дизайнер ушел на фронт

Руслан Панчук показался в военной форме.

5 августа 2024, 23:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Украинский дизайнер Руслан Панчук присоединился к рядам ВСУ, о чем сообщил в своем Instagram.

Известный украинский дизайнер ушел на фронт

Руслан Панчук (фото из открытых источников)

Модельер опубликовал фото в военной форме, которое не сопровождало подписью. В комментариях известные украинские личности, в частности, Эльвира Гасанова, Джамала, Наталья Каменская, выразили свою поддержку Руслану.

"Руслан, берегите себя! Ваши золотые руки – это гордость Украины! Я вами восхищаюсь!" – написала одна из поклонниц мастера.

Руслан Панчук завоевал популярность после победы Джамалы на "Евровидении-2016", когда создал для певицы вышивки на ее сценическом костюме. Он также работал с такими известными дизайнерами, как Иван Фролов, Артем Климчук, Лилия Литковская, Олеся Кононова.

Кроме этого, Панчук является автором вышивки на рубашке ручной работы Первой леди Украины Елены Зеленской, которую она одела в День Независимости в 2023 году.

Известный украинский дизайнер ушел на фронт - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский актер ушел на фронт . Известный в Украине актер Дмитрий Сова стал бойцом ВСУ. Когда только началось полномасштабное российское вторжение, актер пошел в военкомат, но ему ответили, что позвонят по телефону.

Отвечая на вопрос "КП в Украине" Дмитрий сказал, что в начале войны была такая кипящая, что их с тестем в военкомате в то время не регистрировали официально, но повестки дали. После этого он принял решение стать волонтером.

Актер отметил, что готовился к тому, что отправится на фронт. Он приобрел несколько комплектов одежды, бронежилет, каску, камеру GoPro и даже взял с собой маленький обучающий fpv-дрон. Дмитрий Сова – известный в нашей стране киноактер, он играл роли в сериалах как "Клятва врача", "Место под солнцем", "У прошлого в долгу", "Увидеть океан" и других.



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