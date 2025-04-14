Известный украинский композитор погиб в ДТП: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украинский композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль, сотрудничавший с Тоней Матвиенко, Гайтаной и группой "Без ограничений", погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 46 лет.
Андрей Гураль (фото из открытых источников)
Трагедия произошла 13 апреля в Черновицкой области. Как сообщает издание "Черновицкий луч", водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 совершил наезд на композитора. В результате полученных травм Гураль скончался во время оказания медицинской помощи.
Смерть Андрея уже прокомментировали его друзья и коллеги.
Правоохранительные органы проводят расследование и выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что композитор, умерший четыре года назад, продолжает создавать музыку. В художественной галерее Австралии "оживили" американского композитора Элвина Люсьера. Благодаря биотехнологиям, искусственному интеллекту и творческому подходу он продолжает создавать музыку даже после своей смерти.В темной комнате Художественной галереи Западной Австралии звучат жужжание, жужжание и лязг. Эта симфония звуков похожа на отголоски параллельной вселенной, однако на сцене нет ни одного музыканта в привычном понимании. Центральный объект инсталляции — это лабораторно выращенный "мини-мозг" покойного композитора Элвина Люсьера, который был создан из его стволовых клеток. Эти органоиды способны реагировать на звуковые волны и передавать сигналы специальным динамикам, превращающим импульсы в музыку.
Новости