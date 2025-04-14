Известный украинский композитор погиб в ДТП: что известно

Украинский композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль, сотрудничавший с Тоней Матвиенко, Гайтаной и группой "Без ограничений", погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 46 лет.

Андрей Гураль (фото из открытых источников)

Трагедия произошла 13 апреля в Черновицкой области. Как сообщает издание "Черновицкий луч", водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 совершил наезд на композитора. В результате полученных травм Гураль скончался во время оказания медицинской помощи.

Смерть Андрея уже прокомментировали его друзья и коллеги.

"Андрей был музыкантом с большой буквы. Его талант звучал на сценах по всей Украине. Он сотрудничал с известными украинскими артистами. Его аранжировки стали основой сотен песен, которые любят и поют миллионы слушателей", — отметил друг покойного композитора Олег Сирман.

Правоохранительные органы проводят расследование и выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что композитор, умерший четыре года назад, продолжает создавать музыку. В художественной галерее Австралии "оживили" американского композитора Элвина Люсьера. Благодаря биотехнологиям, искусственному интеллекту и творческому подходу он продолжает создавать музыку даже после своей смерти.

В темной комнате Художественной галереи Западной Австралии звучат жужжание, жужжание и лязг. Эта симфония звуков похожа на отголоски параллельной вселенной, однако на сцене нет ни одного музыканта в привычном понимании. Центральный объект инсталляции — это лабораторно выращенный "мини-мозг" покойного композитора Элвина Люсьера, который был создан из его стволовых клеток. Эти органоиды способны реагировать на звуковые волны и передавать сигналы специальным динамикам, превращающим импульсы в музыку.