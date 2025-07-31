Известный украинский музыкант исчез из публичного пространства: что с ним произошло

Известный украинский музыкант Дмитрий Гершензон рассказал, где находится звезда украинской эстрады — певец Николай Гнатюк.

Николай Гнатюк (фото из открытых источников)

В комментарии для Oboz.ua Дмитрий отметил, что артист проживает в Германии и не планирует возвращаться в концертную деятельность.

"Насколько мне известно, Николай живет в Германии. Сейчас я больше общаюсь с его братом. Толя рассказывал, что ему до сих пор звонят по телефону с просьбой передать брату приглашение на выступление. А Николай говорит: 'Говори, что я пока не пою, пусть меня не ищут'", — поделился Гершензон.

Музыкант также отметил, что Гнатюк всегда отличался своей особенностью, а иногда даже мистичностью.

"Николай Васильевич мог во время концерта увидеть на сцене 'черную дыру', которую видел только он сам, и был убежден, что туда нельзя ступать. А вот там — можно. Он, как говорится, довольно суеверный. В этом он очень похож на своего земляка — Василия Ивановича Зинкевича", — добавил Дмитрий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский певец рассказал, почему Ани Лорак изменила Украине. Народный артист Украины Иво Бобул поделился своим мнением относительно певицы-предательницы Ани Лорак и объяснил, почему, по его убеждению, она переехала в Российскую Федерацию.

Он отметил, что хорошо помнит артистку с начала ее творческого пути. Он считает, что Лорак уехала из Украины и ныне хранит молчание о полномасштабной войне не из-за денег, а из-за определенных жизненных обстоятельств.

Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что Ани Лорак официально получила гражданство России. Ей был выдан российский паспорт 9 июня, в то время как заявление на обретение гражданства страны-агрессорки певица подала еще в феврале 2024 года. В то же время Лорак до сих пор публично не высказывалась о полномасштабном вторжении РФ в Украину и продолжает зарабатывать на территории государства-оккупанта.



