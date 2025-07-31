Известный украинский музыкант исчез из публичного пространства: что с ним произошло

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Лиля Воробьева
Известный украинский музыкант Дмитрий Гершензон рассказал, где находится звезда украинской эстрады — певец Николай Гнатюк.
Николай Гнатюк (фото из открытых источников)
В комментарии для Oboz.ua Дмитрий отметил, что артист проживает в Германии и не планирует возвращаться в концертную деятельность.
Музыкант также отметил, что Гнатюк всегда отличался своей особенностью, а иногда даже мистичностью.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский певец рассказал, почему Ани Лорак изменила Украине. Народный артист Украины Иво Бобул поделился своим мнением относительно певицы-предательницы Ани Лорак и объяснил, почему, по его убеждению, она переехала в Российскую Федерацию.Он отметил, что хорошо помнит артистку с начала ее творческого пути. Он считает, что Лорак уехала из Украины и ныне хранит молчание о полномасштабной войне не из-за денег, а из-за определенных жизненных обстоятельств.
Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что Ани Лорак официально получила гражданство России. Ей был выдан российский паспорт 9 июня, в то время как заявление на обретение гражданства страны-агрессорки певица подала еще в феврале 2024 года. В то же время Лорак до сих пор публично не высказывалась о полномасштабном вторжении РФ в Украину и продолжает зарабатывать на территории государства-оккупанта.