Известный украинский певец мобилизовался на передовую

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Лиля Воробьева
Украинский музыкант и вокалист панк-группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.
Дмитрий Однороженко (фото из открытых источников)
Сегодня, 31 марта, артист сам сообщил о своей мобилизации на странице в Instagram.
Также Дмитрий подчеркнул, что решение пойти в армию было добровольным. Он объяснил свою позицию так:
Дмитрий является основателем и вокалистом одесской рок-группы "Хейтспич", созданной в 2022 году. Наибольшую популярность приобрела их песня "Я убью всех богов", которую на Spotify прослушали почти 4 миллиона раз.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский дизайнер ушел на фронт . Украинский дизайнер Руслан Панчук присоединился к рядам ВСУ, о чем сообщил в своем Instagram.Модельер опубликовал фото в военной форме, которое не сопровождало подписью. В комментариях известные украинские личности, в частности, Эльвира Гасанова, Джамала, Наталья Каменская, выразили свою поддержку Руслану.
Руслан Панчук завоевал популярность после победы Джамалы на "Евровидении-2016", когда создал для певицы вышивки на ее сценическом костюме. Он также работал с такими известными дизайнерами, как Иван Фролов, Артем Климчук, Лилия Литковская, Олеся Кононова.
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