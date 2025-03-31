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Известный украинский певец мобилизовался на передовую

Дмитрий Однороженко поделился этой новостью в сети.

31 марта 2025, 23:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

Украинский музыкант и вокалист панк-группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Известный украинский певец мобилизовался на передовую

Дмитрий Однороженко (фото из открытых источников)

Сегодня, 31 марта, артист сам сообщил о своей мобилизации на странице в Instagram.

"Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь не знаю, редко буду на связи. По возможности обещаю делать музыку и не только. В этом году у нас должны получиться очень интересные вещи. Со мной или без — это уже не так важно", — написал он, опубликовав фото в военной форме.

Также Дмитрий подчеркнул, что решение пойти в армию было добровольным. Он объяснил свою позицию так:

"Пошел сам, пошел именно сейчас, потому что наконец-то появилось место делает то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делает музыку, там концертики, вот все… Но так мы с вами далеко не поедем".

Дмитрий является основателем и вокалистом одесской рок-группы "Хейтспич", созданной в 2022 году. Наибольшую популярность приобрела их песня "Я убью всех богов", которую на Spotify прослушали почти 4 миллиона раз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский дизайнер ушел на фронт . Украинский дизайнер Руслан Панчук присоединился к рядам ВСУ, о чем сообщил в своем Instagram.

Модельер опубликовал фото в военной форме, которое не сопровождало подписью. В комментариях известные украинские личности, в частности, Эльвира Гасанова, Джамала, Наталья Каменская, выразили свою поддержку Руслану.

"Руслан, берегите себя! Ваши золотые руки – это гордость Украины! Я вами восхищаюсь!" – написала одна из поклонниц мастера.

Руслан Панчук завоевал популярность после победы Джамалы на "Евровидении-2016", когда создал для певицы вышивки на ее сценическом костюме. Он также работал с такими известными дизайнерами, как Иван Фролов, Артем Климчук, Лилия Литковская, Олеся Кононова.



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