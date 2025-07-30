Известный украинский певец рассказал, почему Ани Лорак изменила Украине

Народный артист Украины Иво Бобул поделился своим мнением относительно певицы-предательницы Ани Лорак и объяснил, почему, по его убеждению, она переехала в Российскую Федерацию.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Он отметил, что хорошо помнит артистку с начала ее творческого пути. Он считает, что Лорак уехала из Украины и ныне хранит молчание о полномасштабной войне не из-за денег, а из-за определенных жизненных обстоятельств.

"Я помню ее маленькую совсем. Мне очень жаль, что так с ней произошло. Она очень хорошая певица, очень мощная. Если окунуться в то, почему она уехала, то есть вопросы. Может, она бы и не поехала, если бы здесь было по-другому. Она здесь мешала всем. А куда ей хоть ехать? то или за то — это не хорошо. Позорить — это не хорошо", — сказал Иво Бобул в интервью ТСН.UA.

Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что Ани Лорак официально получила гражданство России. Ей был выдан российский паспорт 9 июня, в то время как заявление на обретение гражданства страны-агрессорки певица подала еще в феврале 2024 года. В то же время Лорак до сих пор публично не высказывалась о полномасштабном вторжении РФ в Украину и продолжает зарабатывать на территории государства-оккупанта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в апреле этого года российские медиа распространили слухи о том, что предавшая Украину Ани Лорак якобы смогла получить новый украинский паспорт. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эти сообщения и объяснило, удалось ли исполнительнице обновить свои документы.

Пропагандистские источники заявили, что в 2025 году певица, молча поддерживающая российскую агрессию против Украины, оформила новые украинские документы, чтобы в дальнейшем иметь возможность выступать в России. Более того, российские медиа утверждали, что для этого артистка уезжала за границу, ведь на территории РФ нет украинских дипломатических учреждений. По их словам, она якобы обратилась в украинское консульство в Армении.



