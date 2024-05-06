Известный украинский певец заявил, что не видит себя военным

Исполнитель Андрей Кравченко, которого часто принимают за Олега Винника и говорят, что он его копия, высказался о своем отношении к мобилизации и о том, почему не находится в рядах ВСУ.

Андрей Кравченко (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Алины Доротюк, он отметил, что стоит на учете, в военкомат ходил еще в начале полномасштабной российской войны.

"Я был не в терробороне, а дежурства были в селе в Кировоградской области. Мы там дежурили. Я проходил военную комиссию. Сейчас будем обновлять. Если будет нужно на фронт, то я уйду. Если я там буду нужен. Но если смотреть обь ефективно, где я могу сделать больше на данном этапе? Или на фронте, как, например, командир взвода Или на сцене, где я могу морально психологически обеспечить миллионы людей?. – ответил певец.

Он сказал, что сам – военный психолог. Поэтому во время войны морально-психологическое обеспечение тоже важно.

"Военный психолог может сесть и поиграть на гитаре для своих собратьев, и тем самым они будут обеспечены на полгода вперед. А может просто руководить штурмовой бригадой или ротой. Я себя пока военным не вижу. Действительно, если идти с автоматом защищать". Если смотреть объективно. Думаю, что могу здесь больше сделать. Но если нужно будет, то пойду", — подытожил Андрей Кравченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "сын" Олега Винника отрекся от артиста . Украинский исполнитель Андрей Кравченко признался, что его часто путали с другим исполнителем Олегом Винником, пропавшим из медийной среды еще в начале полномасштабной войны РФ в Украине. Как говорится, певец уехал в Германию.