logo

BTC/USD

63583.73

ETH/USD

3067.24

LTC/USD

80.12

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известный украинский певец заявил, что не видит себя военным
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный украинский певец заявил, что не видит себя военным

Андрей Кравченко имеет военную профессию

6 мая 2024, 23:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Исполнитель Андрей Кравченко, которого часто принимают за Олега Винника и говорят, что он его копия, высказался о своем отношении к мобилизации и о том, почему не находится в рядах ВСУ.

Известный украинский певец заявил, что не видит себя военным

Андрей Кравченко (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Алины Доротюк, он отметил, что стоит на учете, в военкомат ходил еще в начале полномасштабной российской войны.

"Я был не в терробороне, а дежурства были в селе в Кировоградской области. Мы там дежурили. Я проходил военную комиссию. Сейчас будем обновлять. Если будет нужно на фронт, то я уйду. Если я там буду нужен. Но если смотреть обь ефективно, где я могу сделать больше на данном этапе? Или на фронте, как, например, командир взвода Или на сцене, где я могу морально психологически обеспечить миллионы людей?. – ответил певец.

Он сказал, что сам – военный психолог. Поэтому во время войны морально-психологическое обеспечение тоже важно.

"Военный психолог может сесть и поиграть на гитаре для своих собратьев, и тем самым они будут обеспечены на полгода вперед. А может просто руководить штурмовой бригадой или ротой. Я себя пока военным не вижу. Действительно, если идти с автоматом защищать". Если смотреть объективно. Думаю, что могу здесь больше сделать. Но если нужно будет, то пойду", — подытожил Андрей Кравченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "сын" Олега Винника отрекся от артиста . Украинский исполнитель Андрей Кравченко признался, что его часто путали с другим исполнителем Олегом Винником, пропавшим из медийной среды еще в начале полномасштабной войны РФ в Украине. Как говорится, певец уехал в Германию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости