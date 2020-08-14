Как 10 квартир в Киеве: MARUV рассекретила стоимость своей свадьбы

Эпатажная певица MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) призналась о том, что муж воплотит в жизнь ее мечту - дорогостоящую пышную свадьбу. Об этом девушка рассказала в эфире передачи "Зірковий шлях".

Оказывается, Анна вышла замуж за Александра Корсуна еще 8 лет назад, однако тогда влюбленные просто расписались в загсе. Теперь же MARUV говорит о том, что ее свадьба еще впереди и многих удивит.

"Это моя мечта с детства, поэтому Саша пообещал, что он ее исполнит. Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать. Моя свадьба, в лучшем случае, обойдется нам 200 тысяч долларов", - рассказывает певица.

А вот так молодожены отпраздновали союз 8 лет назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица MARUV обвинила украинское государство за то, что оно не заботится о своих гражданах, потому что во время карантина были закрыты границы и она не могла вернуться с гастролей домой.

"Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас. Я хочу одно сказать: так не поступают, почему в других странах за своих граждан стоят? Более того, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России", - с досадой восклицала MARUV.











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