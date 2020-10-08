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Как побороть осеннюю хандру: секреты от Златы Огневич

Эти секреты помогают поддерживать хорошее настроение

сегодня, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий

С наступлением осени, многие люди впадают в уныние и начинают жаловаться на подавленное и полусонное состояние. Популярная артистка Злата Огневич на своей странице в Instagram рассказала, что же помогает ей справиться с осенней хандрой. 

Как побороть осеннюю хандру: секреты от Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

Шопинг

Украинская певица посоветовала в моменты уныния отправляться на шопинг и порадовать себя какой-то новинкой, например, косметикой, одеждой, а может и вещами для дома, которые помогут сделать его более уютным.

Знакомства

Знаменитость призналась, что очень любит посещать различные мероприятия, где можно найти вдохновение и познакомиться с новыми людьми. Так, что не стоит сидеть дома, ведь можно сходить на какие-то выставки, презентации, в фитнес-студию и т.д. И главное — быть открытым к новым знакомствам.

 Читмил

Артистка советует периодически устраивать читмил — плановое нарушение диеты, а точнее день, в который вы позволяете себе есть все, что пожелает душа. После этого, конечно нужно будет поработать в спортзале, но физическая активность еще никому не помешала. 

Путешествия

Смена обстановки также идет на пользу, поэтому если вы начинаете впадать в депрессию — отправляйтесь в путешествие. И необязательно ехать за границу, в Украине также есть множество красивых и живописных мест. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как пережить осень без вреда для здоровья и настроения.


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