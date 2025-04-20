Как сегодня выглядит мальчик из известного видео "Скоро уже будет Паска"

Фраза "Скоро уже будет Паска" стала символом пасхального настроения в украинском интернете. Маленький мальчик из Черкасской области, по имени Матвей Брус, стал вирусным еще в 2022 году, когда случайное видео с ним покорило TikTok. Сегодня Матвею уже семь лет, и он продолжает снимать видео и помогать ВСУ.

Матвей Брус

Как рассказывают родные мальчика, пятилетний Матвей бегал по городу, помогал родителям и в какой-то момент спел свою песню "Скоро уже будет Паска". Видео мгновенно стало хитом в интернете, в частности, в TikTok количество просмотров превысило 46 миллионов — больше чем население Украины.

С тех пор его семья начала вести социальные сети, где его папа делится советами по огородничеству, уходу за скотом, а Матвей активно участвует в создании контента. В социальных сетях семья Брусов имеет большую поддержку, в том числе у TikTok более 390 тысяч подписчиков, а на YouTube – 312 тысяч.

Семья Матвея смогла использовать популярность его не только для продажи собственных куличей и колбасок, но и регулярно организует благотворительные сборы в поддержку Вооруженных сил Украины. В одном из таких сборов им удалось собрать 800 тысяч гривен для украинских военных.

Вот, как сегодня выглядит Матвей Брус из известного видео "Скоро уже будет Паска".

Матвей Брус

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