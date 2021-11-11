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Какие голливудские знаменитости работали официантами

Опубликован список мировых знаменитостей, которые до того, как обрели популярность, работали в сфере общепита

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Путь к славе у многих голливудских знаменитостей был довольно непростым, и прежде чем достигнуть успеха в своей индустрии, они зарабатывали себе на жизнь, протирая столики в кафетерии.

Какие голливудские знаменитости работали официантами

Кто из звезд Голливуда работал официантом / Фото: Unsplash / Kate Townsend

Мадонна

"Королева поп-музыки" в 1978 году работала в кофейне Dunkin' Donuts, но была уволена спустя неделю. Мадонна рассказала, что однажды потеряла управление над автоматом, который готовил начинку для пончиков, в результате чего, несколько посетителей, стоявших близко возле кассы, были облиты желе. 

Брэд Питт

Секс-символ Голливуда Брэд Питт также подрабатывал некоторое время в сети фастфуда El Pollo Loco. Он работал в костюме огромной курицы, привлекая внимание прохожих. Будущий актер стоял на улице с рекламной табличной и обслуживал посетителей внутри заведения. 

Ева Лонгория

Звезда американского телесериала "Отчаянные домохозяйки" в подростковом возрасте работала в бургерной сети Wendy's. А заработанные деньги откладывала себе на обучение. В одном из интервью Ева Лонгория отметила, что эта работа научила ее идеально делать бургеры. 

Tyler, The Creator

Рэпер, получивший в 2020 году статуэтку "Грэмми", до начала своей звездной карьеры также работал в сфере обслуживания. Tyler был сотрудником кофейной сети. Но будущую звезду уволили после смены руководства. И это стало важным этапом в жизни исполнителя, поскольку у него появилось много времени для создания музыки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие мировые знаменитости начали свою карьеру еще в подростковом возрасте, поэтому не окончили школу, поставив на первое место работу. Это не значит, что нужно следовать их примеру, просто путь к успеху и славе может быть разным. 


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Источник: https://thepoint.rabota.ua/pyat-hollivudskyh-zirok-yaki-pratsyuvaly-ofitsiantamy/
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