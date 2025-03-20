У русского певца Филиппа Киркорова скончался его отец – Бедрос Киркоров. Он ушел из жизни 18 марта в России.

Бедрос и Филипп Киркоровы (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у Киркорова-старшего не было значительного имущества. Адвокат Александр Добровинский, сотрудничавший с Филиппом Киркоровым, отметил, что у Бедроса осталась только небольшая квартира за пределами Москвы.

"Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве, где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное – нечего было оставлять", – сказал Добровинский.

О смерти отца сообщил Филипп Киркоров на своей странице в Instagram.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорил Бедрос Киркоров о нападении РФ . 18 марта стало известно о смерти Бедроса Киркорова – отца Филиппа Киркорова, так же поддерживающего путинский режим.

Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет в собственном доме. Несмотря на свой солидный возраст и то, что он родился в Болгарии, он активно поддерживал политику Владимира Путина и оправдывал вторжение России в Украину. В одном из интервью российским пропагандистским СМИ Киркоров-старший заявил, что Крым является "исконно русской землей".

Также он выражал поддержку войне, заявляя, что у России были "веские основания для защиты" так называемых "ДНР" и "ЛНР", и открыто одобрял нападение РФ на Украину. Кроме этого, российский телеканал НТВ обнародовал высказывание Киркорова об Иосифе Сталине, к которому он испытывал симпатию. Он неоднократно выражал поддержку войне, называя Россию "Божьим государством".

