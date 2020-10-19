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"Какого красавчика прятали": Влад Яма впервые показал лицо сына

5-летний Леон засветился на проекте "Маскарад"

сегодня, 13:45
Автор:

Любовь Блажко

Влад Яма вместе со своей женой довольно долгий период времени скрывали своего первенца Леона от общественности. Наконец-то родители решили, что пришло время для его первого публичного выхода в свет, поэтому мальчик принял участие в развлекательном шоу "Маскарад" на канале 1+1. Об этом пишет издание lux. 

"Какого красавчика прятали": Влад Яма впервые показал лицо сына

Влад Яма с семьей. Фото: lux.fm

Так, звездный хореограф Влад взял сына на проект, чтобы тот помогал ему угадывать, кто из звезд спрятался за ярким костюмом вымышленного персонажа. Стоит отметить, что Леон охотно согласился помочь папе в этом нелегком деле. 

Поклонники же начали спорить, на кого больше похож мальчик. Но в чем они сошлись абсолютно единогласно, так это в том, что Леон просто ангельский ребенок с прекрасным воспитанием. 

"С дебютом Леона на ТВ! Какого красавчика прятали. Теперь понятно, сейчас накинутся звёздные невесты", — написали фанаты в комментариях. 

Известно, что пара воспитывает мальчика как личность, у которой есть свой характер, свои мечты и желания. Они уверены в том, что с детства нужно общаться с ребенком как со взрослым человеком, чтобы малыш чувствовал свою ответственность и право делать собственный выбор.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Влад Яма впервые рассказал, почему много лет оттягивал свадьбу. В своем интервью для канала "Украина" хореограф честно рассказал, что его заставляло так долго откладывать свадьбу. Он поделился, что раньше очень ошибался, думая, что кольцо на пальце лишит его женского внимания. Ведь танцор довольно популярен среди женской аудитории, а в глянцевых журналах его часто называли мачо. Поэтому он боялся, что женитьба лишит его  таких преимуществ.


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