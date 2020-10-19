"Какого красавчика прятали": Влад Яма впервые показал лицо сына

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Любовь Блажко
Влад Яма вместе со своей женой довольно долгий период времени скрывали своего первенца Леона от общественности. Наконец-то родители решили, что пришло время для его первого публичного выхода в свет, поэтому мальчик принял участие в развлекательном шоу "Маскарад" на канале 1+1. Об этом пишет издание lux.
Влад Яма с семьей. Фото: lux.fm
Так, звездный хореограф Влад взял сына на проект, чтобы тот помогал ему угадывать, кто из звезд спрятался за ярким костюмом вымышленного персонажа. Стоит отметить, что Леон охотно согласился помочь папе в этом нелегком деле.
Поклонники же начали спорить, на кого больше похож мальчик. Но в чем они сошлись абсолютно единогласно, так это в том, что Леон просто ангельский ребенок с прекрасным воспитанием.
Известно, что пара воспитывает мальчика как личность, у которой есть свой характер, свои мечты и желания. Они уверены в том, что с детства нужно общаться с ребенком как со взрослым человеком, чтобы малыш чувствовал свою ответственность и право делать собственный выбор.
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