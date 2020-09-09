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Каменских рассказала, почему не хотела делать свадьбу

Каменских не хотела быть «как все»

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Украинская артистка Настя Каменских, которая недавно призналась, что вышла замуж в Лас-Вегасе, рассказала, что когда-то была ярым противником свадеб. Такое заявление певица сделала в программе "2POPODCAST" на YouTube-канале, которое ведет ее супруг Потап и его коллега Позитив.

Каменских рассказала, почему не хотела делать свадьбу

Потап и Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Настя призналась, что раньше ей не хотелось делать свадьбу, надевать белое платье, потому что так делали все и это раздражало. Но спустя время, певица пересмотрела свое отношение к этому событию и захотела стать невестой.

Каменских отметила, что решение сыграть свадьбу было обоюдным, они с Потапом вместе этого захотели. Более того, артистка призналась, что вместе с супругом собирается отмечать свадьбу каждый год, потому что их праздник пролетел очень быстро и был невероятно крутым.

Напомним, что Настя Каменских и Потап сыграли роскошную свадьбу в мае 2019 года под Киевом и на ней присутствовало много звездных гостей. Долгое время, пара скрывала свои отношения от публики, а в день свадьбы громко заявили о своих чувствах с помощью клипа и песни "Константа".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему Каменских не носит на пальце обручальное кольцо.


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