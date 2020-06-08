Каскадер Киану Ривза подтвердил слухи об актере

Звезду фильмов "Константин: Повелитель тьмы" и "Матрица" Киану Ривза давно прозвали самым добрым актером Голливуда. Слухи о его щедрости и невероятной человечности подтвердил и профессиональный каскадер Джереми Фрай, который заменял актера на съемочной площадке фильмов "Джон Уик". Такую информацию предоставило издание Cinema Blend.

Дублер рассказал, что Киану Ривз действительно очень отзывчивый и добрый актер, который любит больше отдавать, чем брать. Он готов много работать, чтобы кино получилось по-настоящему хорошим и качественным. Фрай подтвердил, что вся положительная информация, которую каждый слышит об актере - правда на 110%.

Каскадер признался, что Киану Ривз относится к тем знаменитостям, которые пытаются самостоятельно исполнять в фильмах опасные трюки. И он действительно многому научился. Но он всегда уступает место каскадерам, чтобы те не остались без работы.

Известно, что звезда "Матрицы" привык жить обычной жизнью, он спокойно может проехать на метро, сесть на улице в парке, чтобы выпить кофе или поговорить с бездомным. Киану Ривз не покупает себе роскошных особняков, автомобилей и одежду от кутюр, хотя вполне может себе это позволить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мем с Киану Ривзом ошибочно попал в украинский учебник по истории. Видели?

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