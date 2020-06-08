kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.06.2020

BTC/USD

9719.09

ETH/USD

244.18

LTC/USD

46.55

НБУ 08.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Каскадер Киану Ривза подтвердил слухи об актере
commentss НОВОСТИ Все новости

Каскадер Киану Ривза подтвердил слухи об актере

По словам каскадера, все положительные слухи о Ривзе – «правда на 110%»

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Каскадер Киану Ривза подтвердил слухи об актере

Звезду фильмов "Константин: Повелитель тьмы" и "Матрица" Киану Ривза давно прозвали самым добрым актером Голливуда. Слухи о его щедрости и невероятной человечности подтвердил и профессиональный каскадер Джереми Фрай, который заменял актера на съемочной площадке фильмов "Джон Уик". Такую информацию предоставило издание Cinema Blend.

Дублер рассказал, что Киану Ривз действительно очень отзывчивый и добрый актер, который любит больше отдавать, чем брать. Он готов много работать, чтобы кино получилось по-настоящему хорошим и качественным. Фрай подтвердил, что вся положительная информация, которую каждый слышит об актере - правда на 110%. 

Каскадер признался, что Киану Ривз относится к тем знаменитостям, которые пытаются самостоятельно исполнять в фильмах опасные трюки. И он действительно многому научился. Но он всегда уступает место каскадерам, чтобы те не остались без работы. 

Известно, что звезда "Матрицы" привык жить обычной жизнью, он спокойно может проехать на метро, сесть на улице в парке, чтобы выпить кофе или поговорить с бездомным. Киану Ривз не покупает себе роскошных особняков, автомобилей и одежду от кутюр, хотя вполне может себе это позволить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мем с Киану Ривзом ошибочно попал в украинский учебник по истории. Видели?


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cinemablend.com/news/2547637/keanu-reeves-stuntman-says-everything-weve-heard-about-the-actor-is-110-true?pv=related_list
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!