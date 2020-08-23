Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа

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Светлана Шкурупий
Американскую звезду Кайли Дженнер редко можно увидеть без макияжа, ведь ее визитной карточкой, помимо пышных форм, являются выразительные стрелки и накрашенные губы. Но недавно знаменитость опубликовала в своем Insta-stories видео, на котором позирует без макияжа.
Звезда решила показать подписчикам, как создает свой яркий образ с помощью косметических средств собственного производства. Кайли продемонстрировала, как меняется ее лицо "до" и "после" использования косметики бренда Kylie, основательницей которого она является с 2015 года.
@kyliejenner
Модель позирует в темно-сером халате на голое тело, с распущенными волосами. Сначала она показала свое лицо без грамма косметики, а потом продемонстрировала нежный мейк-ап. Преобразилась звезда с помощью румян, контуринга носа, тонального крема, губной помады и наклеенных ресниц.
Напомним, что модель Кайли Дженнер посвятила новую коллекцию косметики своей дочери Сторми.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 23-летняя инста-дива Кайли Дженнер занимается вопросом создания и открытия собственного музея.
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