Кэти Перри и ее жених Орландо Блум стали родителями

В семье знаменитой певицы Кэти Перри и звезды фильмов "Властелина колец" Орландо Блума, произошло счастливое событие - рождение дочери, которую назвали Дейзи Дав. Об этом на своей странице в Instagram сообщил звездный отец.

43-летний Орландо Блум поприветствовал свою дочь в новом мире и отметил, что роды у Кэти Перри прошли легко и без осложнений. Он опубликовал черно-белую фотографию, на которой видно маленькую ручку малышки Дейзи, крепко сжимающей палец отца.

Кэти Перри и Орландо Блум

Поклонники активно поздравляют звездную пару и желают их новорожденной дочери здоровья и счастья. К слову, пост знаменитости всего за один час собрал более 300 тысяч лайков.





Отметим, что это первый общий ребенок знаменитостей, и первенец для певицы Кэти Перри. А вот у актера уже есть сын Флинн, которому 9 лет.

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум несколько раз откладывали свою свадьбу. Сначала они решили поменять место проведение торжества, поэтому изменили дату, а после и вовсе отложили праздник из-за пандемии коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в марте 2020 года 35-летняя Кэти Перри призналась, что ждет ребенка от голливудского актера.

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