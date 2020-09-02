Киану Ривзу - 56: лучшие фильмы с участием голливудского актера

Самый добрый актер Голливуда Киану Ривз сегодня, 2 сентября, празднует свой день рожденье. В этом году знаменитости исполнилось 56 лет. По этому случаю, издание "Комментарии" подготовило подборку самых лучших фильмов с его участием.

"На гребне волны" (1991 год)

Киану Ривз | Vladtime

В начале 1990-х карьера Ривза пошла вверх и его пригласили на главную роль в боевике "На гребне волны". За съемку в киноленте он получил награду MTV в номинации "Самый желанный актер". Это фильм с увлекательным сюжетом, захватывающими погонями и атмосферой конца прошлого века.





"Скорость" (1994 год)

Благодаря этой киноленте карьера Киану достигла новой вершины. Международный успех этого боевика сделал его и Сандру Буллок звездами первой величины. Сюжет кинокартины рассказывает историю полицейского, который пытается спасти жизнь пассажирам заминированного автобуса.





"Адвокат дьявола" (1997 год)

В мистической драме Киану Ривз сыграл вместе с Аль Пачино и Шарлиз Терон. Фильм, повествующий о талантливом юристе, которым заинтересовался сам Сатана, имел кассовый успех и хорошие отзывы.





"Матрица"

Научно-фантастический фильм "Матрица", где Киану сыграл главную роль, принес ему ошеломляющий успех и популярность. Всего было снято три части киноленты, но скоро создатели планирует представить продолжение и к роли Нео вернется всеми любимый Ривз.





"Константин: Повелитель тьмы" (2005 год)

Невозможно обойти стороной мистический триллер "Константин", где Киану сыграл экзорциста и медиума, изгоняющего демонов. Эта кинолента оказалась очень успешной и вернула актера в центр внимания.





"Дом у озера" (2006 год)

Фантастическая мелодрама, где компанию Киану Ривзу вновь составила актриса Сандра Буллок. Это история о мужчине и женщине, который начинают переписку и спустя время выясняется, что они живут в разных годах, а почтовый ящик служит порталом во времени.





"Джон Уик"

Увлекательный и захватывающий боевик, в котором Ривз сыграл бывшего наемного убийцу. На экраны вышло уже три части кинокартины и все они получили хорошие отзывы от кинокритиков и зрителей.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Киану Ривз может появиться в новом "Форсаже".

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