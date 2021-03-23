Киевская квартира и американский пикап: стало известно как живет Олег Винник (Видео)



















Стало известно, где живет и на чем ездит украинский любимец многих женщин — Олег Винник. Обычно певец не раскрывает подробности своей личной жизни, поэтому о ней почти ничего не известно. Информацию о звезде узнал ютуб-канал Kyiv LIVE.

Олег Винник: где живет и на чем ездит певец - видео. Фото: radioclub.ua

Журналисты выяснили, что Олег Винник имеет большой мощный автомобиль — пикап Ford Raptor. Катается знаменитость в сопровождении шестерых охранников.

Стоимость автомобиля достигает ста тысяч долларов США.





Журналисты заметили, что эта машина постоянно останавливается возле многоэтажного дома на улице Гоголевской вблизи центра столицы. Данное место жительства знаменитости подтверждается документами на регистрацию торговых марок звезды.

Стоимость квартир по улице Гоголевской начинается с 120 тысяч долларов.

Однако в редких интервью Олег Винник делился своими желаниями. Он всегда мечтал жить в спокойном доме с видом на озеро и избавиться охраны, которая его угнетает.





Ранее сообщалось, сколько зарабатывает Олег Винник. По подсчетам журнал Forbes Ukraine Олег Винник стал одним из самых высокооплачиваемых артистов Украины. О состоянии отечественной звезды читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что на просторах интернета опубликовали информацию о "тайном сыне" известного артиста Олега Винника, которого он якобы воспитывает вместе с Таисией Сватко (Таюне). Оказывается, парню уже шестнадцать лет, и он учится в Германии. Сына зовут Юлиан. Он занимается плаваньем. Подробнее узнать о нем и посмотреть фотографии можно в нашем материале.

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