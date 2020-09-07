Ким Кардашьян будет продавать товары для дома

Американская звезда Ким Кардашьян, которая недавно рассказала, сколько денег тратить в месяц на свою внешность, решила запустить еще один проект. Знаменитость планирует выпускать товары для дома. Такую информацию предоставило издание People.

39-летняя модель и бизнес-вумен намерена расширять свою империю и уже зарегистрировала новый товарный знак KKW Home. Под этим брендом Ким будет выпускать товары для дома, в частности различные подарки, мебель, белье, декор для интерьера, аксессуары для ванной комнаты и прочее. Пока неизвестно, в какой стилистике будут производиться эти товары, потому что официального запуска марки еще не было.

Ким Кардашьян | Dimitrios Kambouris | Getty Images

К слову, три года назад Ким Кардашьян создала линейку косметики и парфюма KKW Beauty, которые имеют на рынке большой успех. Также модель выпускает нижнее белье под маркой Skims и ее коллекции корректирующего белья пользуется невероятным спросом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мае 2020 года Ким Кардашьян представила коллекцию защитные масок, которые представлены в 5-ти нюдовых оттенках.

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