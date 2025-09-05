logo

Колхозники: в России высмеивают бывшую певицу из Украины (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Колхозники: в России высмеивают бывшую певицу из Украины (ФОТО)

Королева и Тарзан не устают удивлять россиян своими дурацкими образами.

5 сентября 2025, 23:55
Певица-предательница Наташа Королева вместе со своим мужем, стриптизером и сторонником путинского режима Сергеем Глушком, более известным как Тарзан, появились на публичном мероприятии и вызвали волну насмешек из-за своих нелепых и забавных оскорблений.

Колхозники: в России высмеивают бывшую певицу из Украины (ФОТО)

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Супруги посетили музыкальный ивент в странных нарядах, вызывавших у зрителей только иронию. Как обычно, Королева и ее муж позировали и кривлялись, показывая свою недалекость.

Об этом появлении артистка сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографии.

Колхозники: в России высмеивают бывшую певицу из Украины (ФОТО) - фото 2

Пользователи социальных сетей не упустили возможности высмеять безвкусицу пары и оставили множество критических и саркастических комментариев.

Колхозники: в России высмеивают бывшую певицу из Украины (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России высмеяли бывшую певицу из Украины. Бывшая жительница Украины, выехавшая в Москву певица — Наташа Королева, обнародовала странный видеоролик.

В частности, в сети опубликовано видео как российская звезда не совсем адекватно ведет себя во время съемок очередного выпуска российского телешоу. В компании с еще одной путинисткой — Кудрявцевой, Королева причудливо танцует, показывает бессмысленные телодвижения, еще пристает со своими "танцами" к другим российским знаменитостям. Наташа Королева обнародовала видеоролик на своей странице в Instagram, поэтому кажется, что певица хорошо "под градусом". Это "веселое" видео бывшая украинка сама называет саундтреком "пьяная Наташа".

"Крываются. Не стыдно это показывать!", "Голой вечеринки было мало нужно выставлять дальше больше", "Пир во время чумы, где совесть?", "Наташа клоун, успокойся уже", — написали пользователи сетей.




