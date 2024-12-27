Комик Розовый рассказал, как получил тяжелое ранение

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Марьян Ощановский
Украинский комик, участник "Лиги Смеха" Виктор Розовый впервые рассказал, как получил тяжелое ранение под Авдеевкой.
Розовый на фронте. Фото из открытых источников
По словам комика, сейчас у него гемипарез и спастичность левых конечностей, а также визуально-пространственное нарушение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровска Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лисовки, Нововасильевки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Сонцовки.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи довольно смелые и "заточенные" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с роботами, которые не понимают куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.
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