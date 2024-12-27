Комик Розовый рассказал, как получил тяжелое ранение

Украинский комик, участник "Лиги Смеха" Виктор Розовый впервые рассказал, как получил тяжелое ранение под Авдеевкой.

Розовый на фронте. Фото из открытых источников

"120-я мина упала меньше метра от моего окопа, обломок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое полушарие мозга. Прикиньте — хедшот, а я все же жив. Но есть некоторые нюансы", — написал Виктор Розовый.

По словам комика, сейчас у него гемипарез и спастичность левых конечностей, а также визуально-пространственное нарушение.

"Поскольку частично было поражено левое полушарие мозга, то есть парез правой стопы. У меня лопнули барабанные перепонки и я плохо слышу на левое ухо, правая перепонка восстановилась сама. По когнитиву вроде бы все — плюс/минус ок, кроме того, что мне немножко трудновато концентрировать внимание, потому что легко отвлекаюсь на какие-то мелочи", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровска Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лисовки, Нововасильевки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Сонцовки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи довольно смелые и "заточенные" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с роботами, которые не понимают куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.