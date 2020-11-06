"Концов счастливых не бывает": 11 лучших цитат Михаила Жванецкого

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Любовь Блажко
На 87-м году жизни умер известный писатель и сатирик, который многим запомнился своим невероятным остроумием и бесконечной любовью к жизни. В октябре Михаил Жванецкий заявил, что намерен прекратить свои выступления, а сегодня днем его не стало.
Михаил Жванецкий. Фото: gazeta.ru
Давайте вспомним лучшие цитаты юмориста, которые уже давно стали классикой.
Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Концов счастливых не бывает. Если счастливый, значит не конец.
Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя.
Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
Лучше пузо от пива, чем горб от работы.
Роль женщины в нашей жизни очень проста: возбуждать и успокаивать.
Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Михаил Жванецкий был родом из Одессы, где закончил Институт инженеров морского флота. После окончания учебы он отправился работать в торговый порт. Но в скором времени писатель понял, что творчество ему гораздо ближе. Уже в студенческие годы он начал писать монологи и миниатюры, которые потом сам и читал своим друзьям. В 1963 Михаил познакомился с Аркадием Райкиным, который позднее пригласил сатирика выступать в свой театр.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер Михаил Жванецкий.
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