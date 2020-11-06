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"Концов счастливых не бывает": 11 лучших цитат Михаила Жванецкого

Его монологи разбирали на цитаты и пересказывали друг другу не одно поколение

сегодня, 19:23
Автор:

Любовь Блажко

На 87-м году жизни умер известный писатель и сатирик, который многим запомнился своим невероятным остроумием и бесконечной любовью к жизни. В октябре Михаил Жванецкий заявил, что намерен прекратить свои выступления, а сегодня днем его не стало.

"Концов счастливых не бывает": 11 лучших цитат Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий. Фото: gazeta.ru

Давайте вспомним лучшие цитаты юмориста, которые уже давно стали классикой. 

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.

Концов счастливых не бывает. Если счастливый, значит не конец.

Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя.

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

Лучше пузо от пива, чем горб от работы.

Роль женщины в нашей жизни очень проста: возбуждать и успокаивать.

Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

Михаил Жванецкий был родом из Одессы, где закончил Институт инженеров морского флота. После окончания учебы он отправился работать в торговый порт. Но в скором времени писатель понял, что творчество ему гораздо ближе. Уже в студенческие годы он начал писать монологи и миниатюры, которые потом сам и читал своим друзьям. В 1963 Михаил познакомился с Аркадием Райкиным, который позднее пригласил сатирика выступать в свой театр. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер Михаил Жванецкий. 


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Источник: https://www.elle.ru/celebrities/novosty/35-citat-mikhaila-zhvaneckogo-o-schaste-o-zhenshinakh-i-o-lyubvi/
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