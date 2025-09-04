Конор Макгрегор планирует стать президентом: кто его активно поддерживает

Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Ирландии, которые пройдут 24 октября этого года. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Конор Макгрегор

В своем обращении Макгрегор подчеркнул, что стране нужны "настоящие перемены". Он пообещал, что как президент не будет подписывать ни один законопроект, пока тот не будет предварительно вынесен на рассмотрение граждан. Также он призвал жителей Ирландии обращаться к своим местным депутатам с просьбой выдвинуть его кандидатуру, подчеркнув, что именно эти избранники являются "опорой местных общин" и работают больше, чем парламентарии из Ойрехтаса, которые "раз за разом подводят страну".

"Если вы депутат, чей голос игнорируют, чьи руки связаны, а ваше общество не слышат, поддержите меня. Я дам вам платформу, чтобы вас услышали", — написал Макгрегор, призвав всех желающих "начать действовать уже сейчас" и требовать перемен.

Пост спортсмена быстро набрал популярность и вызвал дискуссию среди пользователей соцсетей. В частности, предпринимателя Илона Маска заинтересовала инициатива Макгрегора — он оставил комментарий под публикацией: "Никто не будет бороться за народ Ирландии более упорно, чем Конор Макгрегор!"

Таким образом известный боец может стать одной из самых громких и неожиданных фигур предстоящих выборов в стране.

