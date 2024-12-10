Копии мамы: российская певица показала, как выглядят ее дети от Валерия Меладзе (ВИДЕО)

Российская певица Альбина Джанабаева, которая переехала в Испанию, но публично не высказала свою позицию по поводу войны в Украине, поделилась трогательным видео со своими детьми от российского артиста Валерия Меладзе.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Джанабаева опубликовала ролик, где ее дети – 10-летний Лука и 3-летняя Агата – в шутливой форме готовят завтрак на кухне под музыку.

В видео Агата была одета в черно-красное платье, а Лука, держа в руке лопатку, весело двигался рядом.

"Дети, что происходит? Веселый завтрак намечается", — сказала Альбина в ролике.

Поклонники были умилены видео, отметив милость детей Джанабаевой и Меладзе, а также их внешнее сходство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Валерий Меладзе, до сих пор не выразивший своей четкой позиции относительно войны в Украине, решил отпраздновать свое 60-летие не в России, а в Латвии. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, его концерт пройдет в Арене Рига, а стоимость билетов на событие достигает 200 евро.

Этот шаг Меладзе вызвал возмущение среди российских пропагандистов, ведь раньше ходили слухи, что он планирует выступить перед российской публикой на своем юбилее. Однако, по словам пропагандистов, латвийская публика для него оказалась более близкой и родной. Отметим, что певец прекратил концерты в России после начала полномасштабного вторжения России в Украину и переехал вместе с семьей в Испанию.

В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, развязаной террористической Россией в Украине.