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Копия мамы: как выглядит маленький сын известной певицы, умершей от рака (ФОТО)

Маленький сын Жанны Фриске, который как две капли воды похож на свою маму,

28 ноября 2024, 23:50
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Лиля Воробьева

  Маленький сын покойной русской звезды Жанны Фриске, чрезвычайно похож на свою маму, впервые появился на публичном мероприятии. Как сообщает российское пропагандистское издание Стархит , Платон, сын Жанны Фриске, стал одним из героев нового сезона сериала "Плакса".

Копия мамы: как выглядит маленький сын известной певицы, умершей от рака (ФОТО)

Сын Жанны Фриске (фото из открытых источников)

По сюжету его отец Дмитрий Шепелев выступает в роли ведущего музыкального конкурса для школьников, где одним из участников является его сын. Платон поразил многих зрителей своим поразительным сходством с покойной мамой, напоминая ее и внешностью, и харизмой.

Копия мамы: как выглядит маленький сын известной певицы, умершей от рака (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что друг популярной певицы, умершей от рака, опубликовал последнее откровение звезды. Российские пропагандистские СМИ опубликовали одно из последних откровений умершей певицы Жанны Фриске. Издание "7 дней" поделилось отрывком из книги "Блестка", автором которой является ее близкий друг и биограф Геннадий Куркин.

Сильно уставать певица начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было болезненно тяжело, по силам. Она чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом выходит из нее жизнь. Она с мужем отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И им это вполне удалось – сомнений не осталось, ей прописали скорую и неизбежную смерть. Пишет автор от имени певицы.

Также "Комментарии" писали о том, что известную певицу залечили эксклюзивным лекарством от рака до смерти. Отец звезды из РФ Жанны Фриске, умершей от онкоболезни Владимир Фриске признался, что им предложили лечить дочь таким же лекарством, как и Анастасию Заворотнюк, однако семья не воспользовалась этим из-за обещаний мошенников.





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Источник: https://www.starhit.ru/video/stilnaya-pricheska-gitara-i-rokerskii-prikid-11-letnii-syn-zhanny-friske-pokoryaet-zhenskie-serdca-v-seriale-plaksa-5966820/
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