Королева Британии изменила многолетним традициям из-за траура по погибшему Филипу

Елизавета II не представит своего официального портрета ко Дню рождения впервые за много лет, нарушив эту традицию

Елизавета II (фото из открытых источников)

Впервые за 70 лент королева встретит новый год жизни без принца Филиппа, пишет Daily Mail.

"Отсутствие принца Филиппа нельзя игнорировать. Елизавета II отказалась от планов на фото в день рождения, поскольку находится в трауре по любимому супругу. Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому", – говорится в сообщении инсайдера, приближенного к королеве.

Также стало известно, что свой День рождения королева Британии планирует праздновать в кругу персонала Виндзорского замка, что связано с карантинными ограничениями.

Напомним, девятого апреля произошло трагическое событие, которое всколыхнуло всю Британию и мир — умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Однако как переносит трагедию сама королева? Об этом сообщил ее сын Эндрю, герцог Йоркский. Смерть мужа подкосила королеву. Она говорит, что эта потеря "оставила огромную пустоту в ее жизни". Елизавета II часто подчеркивала, что Филипп постоянно был рядом в любой ситуации и оставался надежной опорой. Ради этого Филиппу пришлось пожертвовать своей военной карьерой, отказаться от титулов и перейти в англиканство (в юности Филипп исповедовал православие).

Герцог был госпитализирован в Лондонскую больницу короля Эдуарда VII 17 февраля нынешнего года из-за того, что его самочувствие ухудшилось. Позже во дворце подтвердили, что он лечился от инфекции. Как сообщали ранее принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Ранее он имел серьезные проблемы со здоровьем.





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