logo
Русский Українська

BTC/USD

55811.03

ETH/USD

2166.32

LTC/USD

262.12

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Королева Британии изменила многолетним традициям из-за траура по погибшему Филипу
commentss НОВОСТИ Все новости

Королева Британии изменила многолетним традициям из-за траура по погибшему Филипу

Праздновать 95-летие Елизавета II будет не с членами королевской семьи, а лишь в кругу персонала Виндзорского замка

сегодня, 02:41
Автор:

Ольга Чародий

Елизавета II не представит своего официального портрета ко Дню рождения впервые за много лет, нарушив эту традицию

Королева Британии изменила многолетним традициям из-за траура по погибшему Филипу

Елизавета II (фото из открытых источников)

Впервые за 70 лент королева встретит новый год жизни без принца Филиппа, пишет Daily Mail. 

"Отсутствие принца Филиппа нельзя игнорировать. Елизавета II отказалась от планов на фото в день рождения, поскольку находится в трауре по любимому супругу. Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому", – говорится в сообщении инсайдера, приближенного к королеве.

Также стало известно, что свой День рождения королева Британии планирует праздновать   в кругу персонала Виндзорского замка, что связано с карантинными ограничениями.

Напомним, девятого апреля произошло трагическое событие, которое всколыхнуло всю Британию и мир — умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Однако как переносит трагедию сама королева? Об этом сообщил ее сын Эндрю, герцог Йоркский. Смерть мужа подкосила королеву. Она говорит, что эта потеря "оставила огромную пустоту в ее жизни". Елизавета II часто подчеркивала, что Филипп постоянно был рядом в любой ситуации и оставался надежной опорой. Ради этого Филиппу пришлось пожертвовать своей военной карьерой, отказаться от титулов и перейти в англиканство (в юности Филипп исповедовал православие).

Как сообщали ранее принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Ранее он имел серьезные проблемы со здоровьем. Герцог был госпитализирован в Лондонскую больницу короля Эдуарда VII 17 февраля нынешнего года из-за того, что его самочувствие ухудшилось. Позже во дворце подтвердили, что он лечился от инфекции.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9484861/Queen-mark-95th-Wednesday-tiny-coterie.html?fbclid=IwAR1GdxUGEDj3iED3Y3gGQYbCWJo1J1IQbM7V83f0BbqBJo1H0LsN6U5bZTo&from=article_link
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ