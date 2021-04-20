Королева Британии изменила многолетним традициям из-за траура по погибшему Филипу

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Ольга Чародий
Елизавета II не представит своего официального портрета ко
Дню рождения впервые за много лет, нарушив эту традицию
Елизавета II (фото из открытых источников)
Впервые за 70 лент королева встретит новый год жизни без
принца Филиппа, пишет Daily Mail.
Также стало известно, что свой День рождения королева Британии планирует праздновать в кругу персонала Виндзорского замка, что связано с карантинными ограничениями.
Напомним, девятого апреля произошло трагическое событие, которое всколыхнуло всю Британию и мир — умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Однако как переносит трагедию сама королева? Об этом сообщил ее сын Эндрю, герцог Йоркский. Смерть мужа подкосила королеву. Она говорит, что эта потеря "оставила огромную пустоту в ее жизни". Елизавета II часто подчеркивала, что Филипп постоянно был рядом в любой ситуации и оставался надежной опорой. Ради этого Филиппу пришлось пожертвовать своей военной карьерой, отказаться от титулов и перейти в англиканство (в юности Филипп исповедовал православие).
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