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Криштиану Роналду сделал возлюбленной предложение

Роналду вместе с Джорджиной уже четыре года

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который стал первым футболистом, заработавшим миллиард долларов, решился на серьезный шаг. Издание El Mundo сообщает, что знаменитость сделал своей девушке Джорджине Родригес предложение руки и сердца.

Криштиану Роналду сделал возлюбленной предложение

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Футболист предложил возлюбленной стать его женой в кругу друзей, на вечеринке, которую она организовала в его честь. Увидев такой сюрприз от любимой, Криштиану в порыве страсти сделал девушке предложение и получил заветное "да".

Инсайдер сообщает, что несмотря на такое долгожданное событие, звездная пара не спешит идти под венец.  

К слову, официального подтверждения тому, что Криштиану Роналдо и его возлюбленная Джорджина Родригес обручились, пока нет.

Напомним, что легендарный футболист и испанская супермодель начали встречаться в 2016 году, а через год у них родилась дочь Алана Мартина. Еще у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Instagram-аккаунт футболиста Криштиану Роналду собрал рекордное количество подписчиков.


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