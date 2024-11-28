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Кто стал лучшим певцом в мире: результаты голосования

Бруно Марс – лучший певец мира по версии пользователей: в финале он опередил Ширана и Джексона

сегодня, 10:41
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Черновалова Кристина

Американский певец и автор песен Бруно Марс стал победителем в рейтинге лучших певцов всех времен. Результаты опроса были опубликованы на портале ListChallenges, где пользователи выбирали своих фаворитов среди 100 известных артистов. Марс получил 1448 голосов, обойдя таких звезд, как Эд Ширан, Майкл Джексон, Элвис Пресли и другие.

Кто стал лучшим певцом в мире: результаты голосования

Пользователи выбрали лучшего артиста всех времен и народов

На втором месте расположился британский исполнитель Эд Ширан с 1424 голосами. Автор хитов "Shape of You" и "Perfect" был очень близок к победе, однако уступил Бруно Марсу. Третье место занял легендарный Майкл Джексон, не ставший в 2009 году.

В пятерку также вошли Элвис Пресли и Шон Мендес. Они оставили позади таких артистов, как Джастин Бибер, Эминем, Бон Джови, Рики Мартин и The Weeknd. Стоит отметить, что последнее место в рейтинге досталось Рэнди Ньюману, а предпоследнее – Стивену Уилсону.

Бруно Марс, подлинное имя которого Питер Джин Эрнандес, родился 8 октября 1985 года на Гавайях. С детства он занимался музыкой, выступал на местных сценах, а затем переехал в Лос-Анджелес, чтобы развивать карьеру. Его дебютный альбом "Doo-Wops & Hooligans" вышел в 2010 году и включал такие хиты, как "Just the Way You Are" и "Grenade".

С тех пор певец выпустил еще несколько успешных альбомов, среди которых Unorthodox Jukebox (2012) и 24K Magic (2016). Его творчество отличается тем, что совмещает поп, R&B, фанк, соул и хип-хоп. Бруно Марс неоднократно получал награды "Грэмми" и приобрел мировую известность благодаря своим харизматичным выступлениям и запоминающимся хитам.



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