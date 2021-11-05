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Кто является самым богатым спортсменом всех времен:ТОП

Список богатейших спортсменов возглавил легендарный баскетболист Майкл Джордан

сегодня, 17:00
Автор:

Денис Подставной
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Майкл Джордан был признан самым богатым спортсменом. Об этом пишет издание Секрет Фирмы. 

Кто является самым богатым спортсменом всех времен:ТОП

Майкл Джордан. Фото: НБА

Американский баскетболист, бывший игрок спортивной лиги НБА Майкл Джордан возглавил рейтинг богатейших спортсменов, составленный изданием Sportico. 

Портал оценил доходы Джордана в 2,62 миллиарда долларов. Второе место занял известный игрок в гольф  Тайгер Вудс, который заработал 2,1 миллиарда. Тройку лидеров с доходом 1,5 миллиарда долларов замкнул гольфист Арнольд Палмер.

Отмечается, что оценки доходов Sportico основываются информации от инсайдеров отрасли, исследованиях самого портала, а также оценках таких СМИ, как Forbes и других. В сумму доходов включена заработная плата, призовые, бонусы, различные поощрения,  продажа сувениров, плата за публичные выступления и т. д.

Топ-5 самых богатых спортсменов по версии Sportico:

1. Майкл Джордан (баскетболист) — 2,62 миллиарда;

2.Тайгер Вудс (гольфист) — 2,1 миллиарда;

3.Арнольд Палмер (гольфист) — 1,5миллиарда;

4.Джек Никлаус (гольфист) — 1,38 миллиарда;

5.Криштиану Роналду (футболист) — 1,24 миллиарда;

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что капитализация американской компании Tesla превышает один триллион долларов. Чистая прибыль известного производителя электромобилей выросла более чем в пять в сравнении с предыдущим годом. На фоне этого акции Tesla начали расти в цене и уже превысили ценник в тысячу долларов за одну единицу. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что самый богатый человек мира Илон Маск смешно "подколол" генерального директора компании Apple. Предприниматель пригласил всех желающих в новый фирменный магазин Apple для того, чтобы посмотреть на салфетку.


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Источник: https://secretmag.ru/news/maikla-dzhordana-priznali-bogatym-sportsmenom-v-istorii-05-11-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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