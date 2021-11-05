Кто является самым богатым спортсменом всех времен:ТОП

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Денис Подставной
Майкл Джордан был признан самым богатым спортсменом. Об этом пишет издание Секрет Фирмы.
Майкл Джордан. Фото: НБА
Американский баскетболист, бывший игрок спортивной лиги НБА Майкл Джордан возглавил рейтинг богатейших спортсменов, составленный изданием Sportico.
Портал оценил доходы Джордана в 2,62 миллиарда долларов. Второе место занял известный игрок в гольф Тайгер Вудс, который заработал 2,1 миллиарда. Тройку лидеров с доходом 1,5 миллиарда долларов замкнул гольфист Арнольд Палмер.
Отмечается, что оценки доходов Sportico основываются информации от инсайдеров отрасли, исследованиях самого портала, а также оценках таких СМИ, как Forbes и других. В сумму доходов включена заработная плата, призовые, бонусы, различные поощрения, продажа сувениров, плата за публичные выступления и т. д.
Топ-5 самых богатых спортсменов по версии Sportico:
1. Майкл Джордан (баскетболист) — 2,62 миллиарда;
2.Тайгер Вудс (гольфист) — 2,1 миллиарда;
3.Арнольд Палмер (гольфист) — 1,5миллиарда;
4.Джек Никлаус (гольфист) — 1,38 миллиарда;
5.Криштиану Роналду (футболист) — 1,24 миллиарда;
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что капитализация американской компании Tesla превышает один триллион долларов. Чистая прибыль известного производителя электромобилей выросла более чем в пять в сравнении с предыдущим годом. На фоне этого акции Tesla начали расти в цене и уже превысили ценник в тысячу долларов за одну единицу.
Также портал "Комментарии" писал о том, что самый богатый человек мира Илон Маск смешно "подколол" генерального директора компании Apple. Предприниматель пригласил всех желающих в новый фирменный магазин Apple для того, чтобы посмотреть на салфетку.
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