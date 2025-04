Куда исчезла звезда The Black Eyed Peas: чем сегодня занимается Ферги

Ферги была участницей одной из самых популярных групп мира в нулевые года – The Black Eyed Peas, а ее сольные песни достигали вершины хит-парадов. Все указывало на то, что она станет живой легендой поп-бизнеса. Однако на пике популярности Ферги сделала ряд непонятных решений, разрушивших ее карьеру.

Еще до того, как Ферги, настоящее имя которой Стейси Энн Фергюсон, присоединилась к The Black Eyed Peas, группа экспериментировала с хип-хопом, но не имела коммерческого успеха. Все изменилось в 2003 году с выходом альбома Elephunk.

Вокал Ферги в песне Where is The Love? мгновенно сделал коллектив узнаваемым во всем мире. Следующие хиты – Hey Mama, Let's Get It Started и Don't Phunk with My Heart закрепили статус The Black Eyed Peas как главных поп-звезд 2000-х. Альбомы Monkey Business и The END разошлись миллионными тиражами, а песни I Gotta Feeling и Boom Boom Pow стали саундтреками целого поколения.

Сольный взлет и внезапный спад

На пике славы Ферги решила выпустить сольный альбом. The Dutchess 2006 года стал настоящим триумфом, а такие хиты как London Bridge, Big Girls Don't Cry и Glamorous возглавили мировые чарты. Дебютный альбом Ферги разошелся тиражом в 12 миллионов копий, а сама певица превратилась в глобальную суперзвезду.

Однако последующие годы стали непростыми. Несмотря на то, что The Black Eyed Peas продолжали выпускать хиты, внутри группы рос творческий конфликт. Ферги была недовольна чрезмерным использованием автотюна и технической обработкой голоса, поэтому в 2017 году она официально и окончательно покинула группу.

Ее второй сольный альбом Double Dutchess в 2017 году оказался провальным и за первую неделю продажи в США составили всего 21 тыс. копий. Это стало разочарованием для певицы, пытавшейся вернуться на сцену после паузы, связанной с рождением сына.

Еще одним ударом по карьере Ферги стало скандальное исполнение национального гимна США на Матче всех звезд НБА в 2018 году. Ее экспериментальное джазовое исполнение, копирующее дышащий стиль Мэрилин Монро, вызвало шквал критики, а зрители и даже сами баскетболисты едва сдерживали смех.

Этот эпизод стал символической точкой в ее музыкальной карьере. Ферги стала реже появляться в шоу-бизнесе, а ее приоритеты сместились в сторону семьи и бизнеса.

Чем занимается Ферги сегодня

После ухода из музыки Ферги посвятила себя предпринимательству. Она продолжает развивать свою линию обуви и руководит винодельней Ferguson Crest, основанной ее отцом в 2006 году. После смерти отца в 2021 году она еще больше углубилась в винный бизнес. В одном из интервью Ферги заявила, что "превратила музыку в вино".

Однако больше всего времени Ферги отдает воспитанию своего сына Акселя, которого она родила в браке с актером Джошем Дюамелем. Пара развелась в 2019 году, но поддерживает дружеские отношения ради ребенка.

Последнее громкое выступление Ферги состоялось в 2022 году, когда она неожиданно появилась на MTV Video Music Awards вместе с рэпером Джеком Гарлоу. Они исполнили хит First Class, использующий сэмпл ее песни Glamorous. Несмотря на это, Ферги избегает разговоров о музыкальном возвращении. После провала Double Dutchess она почти не записывает новые песни.

50-летняя Ферги не исключает, что вернется в музыку, но ее приоритеты – семья, предпринимательство и спокойная жизнь вдали от шоу-бизнеса.

