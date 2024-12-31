Бывшая невестка Виктора Ющенко, Лиза Ющенко, которая живет в России и хранит молчание относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину, отправилась на отдых со своей 14-летней дочерью Варварой.

Варвара Ющенко (фото из открытых источников)

Напомним, девочка родилась от брака Лизы с сыном Ющенко — Андреем. После развода Лиза вышла замуж за состоятельного россиянина, который ведет непубличный образ жизни.

Несмотря на то, что Россия развязала войну против Украины, Лиза не высказывает никакой позиции относительно трагедии своей родины. Вместо этого она демонстрирует беззаботную жизнь, развлекаясь под музыку исполнителей, известных своими украинофобскими взглядами.

В своих недавних Instagram-сториз Лиза показала кадры роскошного отдыха на французском горнолыжном курорте Куршевель. В видео она предстала вместе с дочерью-подростком, которая, похоже, уже привыкла к жизни в стиле "лакшери". Девочка непринужденно позирует на камеру, подражая манерам своей матери.

Лиза называет дочь "родственной душой", подчеркивая теплые отношения между ними, хотя ее поведение продолжает вызывать вопросы относительно ее отношения к ситуации в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву. Утро 20 декабря стало очередным трагическим днем для Киева, когда столица Украины подверглась мощной ракетной атаке со стороны страны-агрессора. Обломки ракет упали в нескольких районах города, вызвав разрушения и жертвы. Были повреждены дома, офисные помещения, автомобили, а в местах падения обломков вспыхнули пожары.

Среди очевидцев этого террористического акта стала Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она поделилась пережитым, опубликовав кадры момента, когда дорога перед ее автомобилем загорелась после взрыва.