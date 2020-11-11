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9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году

В этом году разошлись даже те пары, которые были образцом для многих

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Этот год выдался тяжелым для многих пар, которым не удалось сохранить отношения.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году

Фото: Elite Daily

За период пандемии в 2020 году увеличилось количество разводов. К сожалению, это участие не прошла стороной и звезд мирового масштаба. Поэтому разошлись даже те пары, которые были образцом для многих.

1. Меган Фокс и Остин Грин

Брак голливудских актеров длился 10 лет. За это время Меган со своим зажигательным темпераментом и спокойный Остин дополняли друг друга. Однако этого оказалось мало. Несмотря на трех общих детей, Меган Фокс ушла от мужа к реперу Machine Gun Kelly.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 2

2. Ванесса Хадженс и Остин Батлер

После девяти лет свиданий в январе этого года стало известно про разрыв пары. Молодые актеры часто сияли на красных дорожках вместе, надевали парные костюмы на празднование Хэллоуина и везде были неразлучны. Поэтому для поклонников пары стало шоком, что они больше не вместе.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 3

3. Маделин Петш и Трэвис Миллс

Новые лица современного шоу-бизнеса. Он молодой музыкант и актер, она — звезда популярного сериала "Ривердейл". Однако напряженный график работы в обоих артистов, привел к расставанию. Стоит отметить, что бывшая пара до сих пор говорит с теплотой о друг друга. Известно, что они остались в дружеских отношениях.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 4

4. Эшли Бенсон и Делевинь

Девушки удивили многих своим скандальным романом. Тогда у пары появились и сторонники, и ярые ненавистники ЛГБТ-сообщества. СМИ вообще упрекали, что это лишь игра девушек ради пиара. Несмотря на это они выглядели неразлучными. В соцсетях, на прогулке или на красной дорожке — всегда вдвоем. Но, как и все пары из этого списка кризис 2020 году они не преодолели.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 5

5. Келли Кларксон и Брендон Блэкстон

В 2020 году стало известно о конце семилетнего брака между известной американской певицей и ее мужем. Кларксон подала на развод из-за непримиримых разногласий, чем изрядно удивила поклонников. Ведь их брак был примером для подражания, в котором родилось двое детей — мальчик и девочка.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 6

6. Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс

Эта пара называла себя лучшими друзьями, родственными душами и партнерами. Однако приключение под названием "брак", которая длилась 10 лет в этом году закончилась. В Голливуде их характеризовали как прочную и образцовую пару.

Они сообщили, что планируют совместно воспитывать двоих детей и заниматься налаживанием своей жизни уже отдельно.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 7

7. Кларк Грегг и Дженнифер Грей

Звезда сериала "Агенты" Щ.И.Т "и актриса из" Грязных танцев "прожили в браке целых 19 лет. Вместе они производили впечатление консервативной пары. Всегда вместе и всегда поддерживали друг друга. Даже после развода в январе 2020-го остаются в хороших отношениях и продолжают воспитывать единственную дочь Стеллу.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 8

8. Ванесса Морган и Майкл Копеч

Если практически все пары расставались мирно, то здесь ситуация слишком запутанная. Ведь еще недавно все заголовки изданий пестрели известием о браке молодых людей, а затем и о том, что пара ожидает первенца. Вдруг стало известно, что пара расстается. Причины разрыва звезды сериала "Ривердейл" и перспективного баскетболиста не сообщается.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 9

9. Деми Ловато и Макс Эрих

В 2020-м, когда пандемия коронавируса захватила весь мир, пара решила переждать карантин вместе. Певица и актер даже успели заручиться летом. Казалось бы все шло прекрасно, однако в сентябре звезды стерли все совместные фотографии со своих страниц в Instagram, а таблоиды начали писать о конце отношений.

9 самых неожиданных голливудских расставаний в 2020 году - фото 10

Напомним, "Комментарии" сообщали о намерении Мелании Трамп уйти от своего мужа Дональда Трампа.


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Источник: https://www.insider.com/biggest-celebrity-couple-breakups-splits-this-year-2020-11
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