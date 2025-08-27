logo

20-летняя девушка шокировала суммой, которую заработала на OnlyFans

Модель OnlyFans Софи Рейн заработала десятки миллионов долларов на контенте для взрослых.

20-летняя модель OnlyFans Софи Рейн раскрыла сумму, которую ей удалось заработать на платформе для взрослого контента. За 18 месяцев карьеры на OnlyFans доход девушки достиг 82 миллионов долларов (свыше 3,3 млрд гривен), что больше, чем зарабатывают топовые звезды спорта и шоу-бизнеса.

20-летняя девушка шокировала суммой, которую заработала на OnlyFans

Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото из открытых источников

Софи Рейн в интервью "Where Is The Buzz" получила вопрос о своих заработках на OnlyFans. В ответ девушка заявила, что имеет на своем счету более 80 миллионов долларов благодаря контенту для взрослых за полтора года. Это ошеломляющие 28 000 долларов в час.

"Никто мне не верит, но это правда", — сказала Софи Рейн и пошутила, что июль был слабым месяцем и принес ей всего 3,4 миллиона долларов.

Рейн сравнила свои доходы с одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире баскетболистом Леброном Джеймсом.

"В прошлом году я чуть не заработала больше, чем Леброн. Он заработал 56 миллионов долларов, я – 43", – сказала модель OnlyFans.

Модель призналась, что ставит перед собой амбициозные цели. Ее план на будущее превзойти заработки Леброна по годовому доходу до 2026 года.

20-летняя девушка шокировала суммой, которую заработала на OnlyFans - фото 2

Модель OnlyFans Софи Рейн

Софи Рейн, которая удобно обосновалась в топ 0,01% зарабатывающих большие деньги на платформе OnlyFans, также рассказала о страхе потерять такую возможность получать деньги в будущем.

"Зарабатывать восьмизначные суммы в 20 лет – это дико. Но я еще не ухожу на пенсию. Я хочу использовать этот импульс на максимум", – пояснила Рейн, которой 22 сентября исполнится только 21 год.

20-летняя девушка шокировала суммой, которую заработала на OnlyFans - фото 3

Модель OnlyFans Софи Рейн

Софи Рейн ранее рассказывала, что выросла в бедной семье и с 17 лет работала официанткой, а затем решила присоединиться к OnlyFans. На платформе она заработала деньги, чтобы отдать долги родителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что девушка запустила OnlyFans на свое 18-летие и шокировала заработанной рекордной суммой.

Также "Комментарии" писали, что модель OnlyFans Лину Бину нашли мертвой.



Источник: https://whereisthebuzz.com/sophie-rain-flexes-82-million-earnings-leaves-david-dobrik-speechless/
