20-летняя девушка шокировала всех: сколько ей удалось заработать на OnlyFans

Американская модель и автор контента для взрослых Софи Рейн стала сенсацией после того, как раскрыла, сколько она зарабатывает на платформе OnlyFans. В сообщении на платформе X, инфлюэнсерша поделилась снимком экрана своих доходов более чем на 43 миллиона долларов.

Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото из открытых источников

Модель OnlyFans Софи Рейн рассказала, сколько денег она заработала на контенте для взрослых на платформе OnlyFans. В опубликованном сообщении она подтвердила, что ее годовой доход составил 43,477 миллиона долларов. Он включает доходы от подписок на платный контент и отдельных донатов от поклонников на платформе.

"Спасибо за один год здесь", – написала Софи Рейн.

Софи Рейн — американский автор контента и модель, известная своей работой на OnlyFans. Известность к ней пришла в апреле 2023 года, когда она активно создавала контент вместе со своей сестрой Сьеррой. Тогда она сообщила, что заработала за один месяц более четырех миллионов долларов. По данным The Sun, у нее более 11 миллионов подписчиков на OnlyFans и более 5 миллионов подписчиков в Instagram.

Рейн родилась во Флориде, США. По ее словам, она выросла в бедной семье и с 17 лет начала работать официанткой. Однако благодаря OnlyFans смогла обеспечить себя и родителей, у которых были большие долги.

"После того как он назвал мне сумму, я сразу перечислила деньги. Теперь моим родителям не нужно жить от зарплаты до зарплаты", — говорит Софи и добавляет, что ее родители "сказали мне просто продолжать делать то, что я делаю, и что они будут всегда поддерживать меня, несмотря ни на что".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские модели OnlyFans заработали в общей сложности 123 миллиона долларов на платформе.

Также "Комментарии" писали о самой популярной итальянской звезде OnlyFans, сбежавшей из страны из-за неуплаты налогов.