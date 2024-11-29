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20-летняя девушка шокировала всех: сколько ей удалось заработать на OnlyFans

Модель OnlyFans Софи Рейн за год заработала десятки миллионов долларов на контенте для взрослых.

сегодня, 15:42
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Автор:
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Slava Kot

Американская модель и автор контента для взрослых Софи Рейн стала сенсацией после того, как раскрыла, сколько она зарабатывает на платформе OnlyFans. В сообщении на платформе X, инфлюэнсерша поделилась снимком экрана своих доходов более чем на 43 миллиона долларов.

20-летняя девушка шокировала всех: сколько ей удалось заработать на OnlyFans

Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото из открытых источников

Модель OnlyFans Софи Рейн рассказала, сколько денег она заработала на контенте для взрослых на платформе OnlyFans. В опубликованном сообщении она подтвердила, что ее годовой доход составил 43,477 миллиона долларов. Он включает доходы от подписок на платный контент и отдельных донатов от поклонников на платформе.

"Спасибо за один год здесь", – написала Софи Рейн.

Софи Рейн — американский автор контента и модель, известная своей работой на OnlyFans. Известность к ней пришла в апреле 2023 года, когда она активно создавала контент вместе со своей сестрой Сьеррой. Тогда она сообщила, что заработала за один месяц более четырех миллионов долларов. По данным The Sun, у нее более 11 миллионов подписчиков на OnlyFans и более 5 миллионов подписчиков в Instagram.

Рейн родилась во Флориде, США. По ее словам, она выросла в бедной семье и с 17 лет начала работать официанткой. Однако благодаря OnlyFans смогла обеспечить себя и родителей, у которых были большие долги.

"После того как он назвал мне сумму, я сразу перечислила деньги. Теперь моим родителям не нужно жить от зарплаты до зарплаты", — говорит Софи и добавляет, что ее родители "сказали мне просто продолжать делать то, что я делаю, и что они будут всегда поддерживать меня, несмотря ни на что".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские модели OnlyFans заработали в общей сложности 123 миллиона долларов на платформе.

Также "Комментарии" писали о самой популярной итальянской звезде OnlyFans, сбежавшей из страны из-за неуплаты налогов.



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