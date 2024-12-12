20-летняя певица скончалась после серии тайских массажей

Молодая тайская поп-звезда Пинг Чаяда, которой было всего 20 лет, умерла после серии тайских массажей. Женщина решила воспользоваться традиционной медициной, которая спровоцировала серьезные осложнения со здоровьем и в конце концов могла привести к смерти певицы.

Тайская певица Пинг Чаяда. Фото из открытых источников

Пинг Чаяда решила снять напряжение и пойти на традиционный тайский массаж. После первого сеанса массажа певица начала ощущать боль в шее и плечах. Она не обратила на это внимания, считая, что это временные последствия массажа, которые также спровоцировали онемение в руке.

На следующей неделе Чаяда вернулась в салон, чтобы получить второй массаж. Через две недели и еще несколько сеансов тайского массажа тело артистки начало твердеть, и проблема настолько обострилась, что она даже не могла лечь. Вскоре после этого она начала чувствовать покалывание, зуд в пальцах и онемение правой ноги.

Поскольку боль становилась невыносимой, 30 октября Пинг Чаяда обратилась в больницу, где ей выписали лекарство. Однако 6 ноября ее госпитализировали из-за сильной боли в ноге и шее, из-за чего она полностью не могла двигать конечностями. Оказалось, что у Чаяды септицемия – заражение крови.

Находясь в больнице, Пинг Чаяда написала сообщение в соцсетях.

" Мне очень нравится массаж. Я думала, что это еще один побочный эффект от массажа, такая боль в теле. Я снова пошла. Но этот новый человек сильно массировал, и оно опухло. Я была в синяках в течение недели, я все время принимала лекарства для снятия симптомов. Впоследствии меня начал бить ток в кончиках пальцев. Я поняла, что правая сторона онемела после третьего сеанса массажа. Еще через две недели я не могла поднять правую руку. Я хочу оставить это как урок для тех, кто действительно любит массаж. Я поправлюсь. Мне так больно. Я хочу работать сейчас. Но сейчас я просто жду соответствующего времени", – написала тайская певица в своем последнем сообщении.

Пинг Чаяда скончалась 8 декабря в больнице.

В связи с этой трагедией для выяснения обстоятельств смерти певицы было проведено расследование, включая вскрытие. Оказалось, что все массажисты имели действительные лицензии, но полиция Таиланда сомневается, проводились ли процедуры с надлежащим усердием и соответствовали практике традиционного тайского массажа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина пошла на рыбный пилинг в Таиланде и потеряла все пальцы на ноге.

Также "Комментарии" писали, что самую красивую японку нашли мертвой в ее ванной.