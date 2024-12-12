20-летняя певица скончалась после серии тайских массажей

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Slava Kot
Молодая тайская поп-звезда Пинг Чаяда, которой было всего 20 лет, умерла после серии тайских массажей. Женщина решила воспользоваться традиционной медициной, которая спровоцировала серьезные осложнения со здоровьем и в конце концов могла привести к смерти певицы.
Тайская певица Пинг Чаяда. Фото из открытых источников
Пинг Чаяда решила снять напряжение и пойти на традиционный тайский массаж. После первого сеанса массажа певица начала ощущать боль в шее и плечах. Она не обратила на это внимания, считая, что это временные последствия массажа, которые также спровоцировали онемение в руке.
На следующей неделе Чаяда вернулась в салон, чтобы получить второй массаж. Через две недели и еще несколько сеансов тайского массажа тело артистки начало твердеть, и проблема настолько обострилась, что она даже не могла лечь. Вскоре после этого она начала чувствовать покалывание, зуд в пальцах и онемение правой ноги.
Поскольку боль становилась невыносимой, 30 октября Пинг Чаяда обратилась в больницу, где ей выписали лекарство. Однако 6 ноября ее госпитализировали из-за сильной боли в ноге и шее, из-за чего она полностью не могла двигать конечностями. Оказалось, что у Чаяды септицемия – заражение крови.
Находясь в больнице, Пинг Чаяда написала сообщение в соцсетях.
Пинг Чаяда скончалась 8 декабря в больнице.
В связи с этой трагедией для выяснения обстоятельств смерти певицы было проведено расследование, включая вскрытие. Оказалось, что все массажисты имели действительные лицензии, но полиция Таиланда сомневается, проводились ли процедуры с надлежащим усердием и соответствовали практике традиционного тайского массажа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина пошла на рыбный пилинг в Таиланде и потеряла все пальцы на ноге.
Также "Комментарии" писали, что самую красивую японку нашли мертвой в ее ванной.
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