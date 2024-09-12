10 тысяч долларов за паспорт: как Амадор Лопес получил гражданство

Амадор Лопес, известный украино-венесуэльский хореограф, поделился своим опытом получения украинского гражданства. Он рассказал, что ему предложили ускорить процесс за сумму в 15 тысяч долларов, которую позже снизили до 10 тысяч долларов. Однако Лопес решительно отказался от данного предложения.

Взятка за гражданство

“ Потому что я украинец. Я люблю эту страну, и я столько хочу сделать для нее, я столько делаю для того, чтобы быть достойным гражданином Украины. Если вы действительно хотите, чтобы я был гражданином Украины, пожалуйста, давайте сделаем все правильно. И слава Богу, что я не дал согласие на это” , – рассказал Лопес в интервью.

Долгий путь к гражданству был осложнен бюрократическими препятствиями, но Лопес не искал легких путей. Вместо этого, он обратился за помощью к друзьям в шоу-бизнесе.

“Я просил помощи у всех своих знакомых из шоубизнеса. Это очень большая схема была, все же достучался и дали согласие”,– отметил хореограф.

Лопес получил гражданство еще до начала полномасштабного вторжения и уже более 20 лет живет в Украине

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