10 тысяч долларов за паспорт: как Амадор Лопес получил гражданство

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Черновалова Кристина
Амадор Лопес, известный украино-венесуэльский хореограф, поделился своим опытом получения украинского гражданства. Он рассказал, что ему предложили ускорить процесс за сумму в 15 тысяч долларов, которую позже снизили до 10 тысяч долларов. Однако Лопес решительно отказался от данного предложения.
Взятка за гражданство
Долгий путь к гражданству был осложнен бюрократическими препятствиями, но Лопес не искал легких путей. Вместо этого, он обратился за помощью к друзьям в шоу-бизнесе.
Лопес получил гражданство еще до начала полномасштабного вторжения и уже более 20 лет живет в Украине
Читайте на портале “Комментарии” — В современном мире возможность быстро получить гражданство привлекает многих, кто переехал за границу по разным причинам — от личных до профессиональных. В этом обзоре мы рассмотрим пять стран, где можно получить паспорт всего за пять лет, исходя из официальных иммиграционных политик.
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