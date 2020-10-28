51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за известного кантри исполнителя

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Диденко Светлана
Популярная американская исполнительница Гвен Стефани согласилась выйти замуж за младшего на 7 лет бойфренда, известного исполнителя кантри музыки Блейка Шелтона. Об этом она и ее жених сообщают на своих страницах в Инстаграме.
Фото: The Blast
На фото женщина демонстрирует кольцо на безымянном пальце левой руки. В комментариях под фото будущих молодоженов с помолвкой успели поздравить Келли Кларксон, Дмимми Феллон, Джон Ледженд и другие представители американского шоу бизнеса.
Известно, что пара познакомилась на съемках телепередачи "Голос" (англ. "Voice"), где они оба были судьями на вокальном талант-шоу. С 2015 года появилась информация, что пара официально встречается. Обе знаменитости женяться не впервые. У Гвен от предыдущего брака есть трое детей, все мальчики.
Напомним, "Комментарии" ранее сообщали, что известная модель Эмили Ратаковски беременна первенцем.
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