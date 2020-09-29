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Леди Гага призналась, что каждый день думала о самоубийстве

Леди Гаге потребовалось много времени, чтобы «найти себя»

29 сентября 2020, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Эпатажная американская звезда Леди Гага, которая недавно поразила своей естественной красотой, призналась, что очень страдала из-за своей известности. Такую информацию предоставило издание The Mirror.

Леди Гага призналась, что каждый день думала о самоубийстве

Леди Гага

34-летняя певица рассказала, что у нее были психологические проблемы, на борьбу с которыми ей потребовалось много времени. Леди Гага призналась, что ненавидела свою известность, потому что она мешала ей быть нормальный человеком и жить обычной жизнью. Люди воспринимают ее как большую знаменитость, поэтому она не может нормально сходить в продуктовый магазин или пообедать с семьей в кафе, потому что на ее постоянно смотрят, подходят и фотографируют.

"Мой самый большой враг – "Леди Гага", вот о чем я думала. Мой самый большой враг – она", — говорит исполнительница.

Еще звезда призналась, что ее каждый день посещали суицидальные мысли, она не находила причин, чтобы жить, кроме как своих родных. Ее альбом Chromatica посвящен периоду, когда ей сложно было справиться со своей славой и в песнях она рассказала о своих проблемах. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Леди Гага сыграет главную роль в фильме о семье Гуччи.


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