Леди Гага разделась в рекламе собственного бренда косметики (ФОТО)

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Владимир Лавский
Известная певица Леди Гага снялась обнаженная в рекламе собственного бренда косметики HAUS Laboratories. Данное фото она опубликовала на своей странице в инстаграме.
Знаменитая певица перед камерой позирует обнаженной, вызывая у подписчиков отдельный интерес. Грудь Леди Гага прикрыли волосами и одной из рук. В противном случае соцсеть могла бы и не пропустить данное фото. Но главная особенность — это макияж, который сделан косметикой как раз фирмы HAUS Laboratories.
На данный момент количество лайков под публикацией доходит до отметки более двух миллионов.
Ранее "Комментарии" писали, как Леди Гага выглядит без косметики.
Артистка давно призналась, что в школьные годы была изгоем среди сверстников. Из-за этого у нее развились комплексы и эмоциональные проблемы. Но теперь она усердно работает над собой, пытается откровенно обсуждать с фанатами актуальные вопросы и дает поклонникам дельные советы.
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