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Леди Гага разделась в рекламе собственного бренда косметики (ФОТО)

HAUS Laboratories уже можно купить в интернете

сегодня, 19:14
Автор:

Владимир Лавский

Известная певица Леди Гага снялась обнаженная в рекламе собственного бренда косметики HAUS Laboratories. Данное фото она опубликовала на своей странице в инстаграме. 

Леди Гага разделась в рекламе собственного бренда косметики (ФОТО)

Знаменитая певица перед камерой позирует обнаженной, вызывая у подписчиков отдельный интерес. Грудь Леди Гага прикрыли волосами и одной из рук. В противном случае соцсеть могла бы и не пропустить данное фото. Но главная особенность — это макияж, который сделан косметикой как раз фирмы HAUS Laboratories. 

"Мою продукцию уже можно купить на Амазоне. Круглосуточно, шесть дней в неделю. Операторам также нужно отдыхать", — подписала пост певица. 

На данный момент количество лайков под публикацией доходит до отметки более двух миллионов. 


Ранее "Комментарии" писали, как Леди Гага выглядит без косметики. 

Артистка давно призналась, что в школьные годы была изгоем среди сверстников. Из-за этого у нее развились комплексы и эмоциональные проблемы. Но теперь она усердно работает над собой, пытается откровенно обсуждать с фанатами актуальные вопросы и дает поклонникам дельные советы.


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