Легендарная певица готовится уйти со сцены

Американская икона музыки и кино Шер, посвятившая более шестидесяти лет сцене, рассматривает возможность завершения своей блестящей карьеры. В возрасте 78 лет она продолжает активно выступать, создавать музыку и общаться с поклонниками, одновременно сохраняя оптимизм и юмор. Как сообщает издание The Sun, певица уже задумывается о том, что может подойти к завершающему этапу своей творческой деятельности.

Певица Шер (фото из открытых источников)

Недавно Шер выпустила мемуары, а теперь работает над новым музыкальным альбомом и готовится к съемкам в кино. В одном из интервью она рассказала, что все еще получает большое удовольствие от творческого процесса, но понимает, что постепенно подходит к завершению карьеры.

"Возможно, это будет последний альбом, который я запишу. Я очень волнуюсь. Это отличные песни, и я просто очень рада, что делаю это. Я очень рада тому, что вообще могу заниматься чем-нибудь сейчас", – поделилась Шер.

Планируя завершить свою карьеру к 80 годам, певица объяснила, что это решение связано не с нехваткой энергии, а с естественными возрастными изменениями. Однако она сохраняет свою уникальную харизму и с юмором относится к цифрам в паспорте. "Я сейчас старше грязь, ясно? Я самый старый человек почти в каждой комнате, если только это не дом престарелых. Но это ничего. Я бы все отдала, чтобы снова стать 60-летней. Я была чертовски красивой!"

Шер также призналась, что ее вдохновляет молодое поколение и она с удовольствием общается с молодыми людьми. "Я знаю, что я старше, но не знаю, как это почувствовать. Мне нравится говорить молодым людям: 'У вас впереди всю жизнь, воспользуйтесь этим!'"

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