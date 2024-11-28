logo

BTC/USD

95068.00

ETH/USD

3569.55

LTC/USD

95.21

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Легендарная певица готовится уйти со сцены
commentss НОВОСТИ Все новости

Легендарная певица готовится уйти со сцены

78-летняя Шер с большим энтузиазмом принялась за прощальную работу.

сегодня, 22:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Американская икона музыки и кино Шер, посвятившая более шестидесяти лет сцене, рассматривает возможность завершения своей блестящей карьеры. В возрасте 78 лет она продолжает активно выступать, создавать музыку и общаться с поклонниками, одновременно сохраняя оптимизм и юмор. Как сообщает издание The Sun, певица уже задумывается о том, что может подойти к завершающему этапу своей творческой деятельности.

Легендарная певица готовится уйти со сцены

Певица Шер (фото из открытых источников)

Недавно Шер выпустила мемуары, а теперь работает над новым музыкальным альбомом и готовится к съемкам в кино. В одном из интервью она рассказала, что все еще получает большое удовольствие от творческого процесса, но понимает, что постепенно подходит к завершению карьеры.

"Возможно, это будет последний альбом, который я запишу. Я очень волнуюсь. Это отличные песни, и я просто очень рада, что делаю это. Я очень рада тому, что вообще могу заниматься чем-нибудь сейчас", – поделилась Шер.

Планируя завершить свою карьеру к 80 годам, певица объяснила, что это решение связано не с нехваткой энергии, а с естественными возрастными изменениями. Однако она сохраняет свою уникальную харизму и с юмором относится к цифрам в паспорте. "Я сейчас старше грязь, ясно? Я самый старый человек почти в каждой комнате, если только это не дом престарелых. Но это ничего. Я бы все отдала, чтобы снова стать 60-летней. Я была чертовски красивой!"

Шер также призналась, что ее вдохновляет молодое поколение и она с удовольствием общается с молодыми людьми. "Я знаю, что я старше, но не знаю, как это почувствовать. Мне нравится говорить молодым людям: 'У вас впереди всю жизнь, воспользуйтесь этим!'"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная российская певица уходит со сцены



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/31953014/cher-confirms-last-upcoming-album/
Теги:

Новости

Все новости