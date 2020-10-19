Лесе Никитюк - 33: интересные факты из жизни телеведущей

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк празднует сегодня, 19 октября, свой день рождения. В этом году знаменитости исполнилось 33 года. По этому случаю, "Новый канал" собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о телеведущей, которые вас удивят.

Леся Никитюк | instagram.com/lesia_nikituk

Попала в СИЗО из-за муки

Леся Никитюк призналась, что несколько часов провела в следственном изоляторе из-за рисовой муки, которую ей привезла подруга из-за границы. Она пересыпала ее в прозрачный пакет и пошла так по улице Хмельницкого. К ней подошли сотрудники полиции и поинтересовались содержимым пакета, узнав, что там мука, полицейские рассмеялись, но забрали звезду на несколько часов в участок, пока за ней не пришли родители.

Мечтала стать моделью

Никитюк рассказала, что мечтала когда-то стать профессиональной моделью и покорять мировые подиумы. Но в ее родном городе не было модельного агентства, поэтому ее мечта не сбылась, но зато Леся покорила украинское телевидение.

Верит в мистику

Телеведущая верит в мистику и дружит с мольфаром, который посещает различные "места силы", а также выпускает свои книги и молитвенники. Но вместе с этим, Леся утверждает, что нельзя себе "наворожить" хорошую жизнь, ведь все зависит от желания человека работать и развиваться.

Первые деньги заработала в подростковом возрасте

Семья популярной телеведущей жила скромно и не всегда могла позволить себе какие-то дорогие вещи. Поэтому, Леся начала зарабатывать в 12 лет и поставила себе психологическую установку на будущее — жить лучше. Сейчас красотка балует себя и точно не жалеет денег на туфли и белье.

Продает одежду для сна

Леся Никитюк призналась, что получала от поклонников множество вопросов относительно своих пижам, которые шила сама. Потом у нее возникла идея создать небольшой магазин в социальной сети Instagram.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Леся Никитюк похвасталась стильным осенним образом.

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