Леся Никитюк призвала "Не убивать сельди ради шуб"

Уже скоро Украина будет праздновать Новый год. В предвкушении радости и зимнего чуда, отечественные знаменитости рассказывают о своих планах и делятся рецептами своих коронных блюд.

Леся Никитюк пошутила в Инстаграме над известным новогодним блюдом. Фото: 24 канал

От обсуждения кулинарной темы не удержалась и популярная телеведущая Леся Никитюк. Однако сделала она это в довольно странный и забавный способ. Леся не показывала, что она приготовила, однако призвала своих подписчиков в Инстаграме не убивать сельди ради шуб.





Сторонники положительно оценили шутку Леси.

На самом деле салат "шуба" является одним из любимых блюд харизматичной телеведущей. Несмотря на статус звезды, Леся не перестает любить обычную домашнюю еду. По словам знаменитости, лучше, чем ее мама, никто не готовит.

Леся Никитюк уже рассказала подписчикам, что праздновать Новый год будет в кругу близких — с сестрой и племянницами.

В одном из своих постов звезда показала, как племянницы украсили елку и дом к празднику.

Напоминаем, что знаменитая украинская телеведущая Регина Тодоренко была госпитализирована в больницу во время отдыха на Бали. Регина травмировала ногу, катаясь на серфе. Риф под серфом был очень острый и ранил девушку. Медикам пришлось разрезать девушке палец, поскольку внутри остался кусочек коралла. Во время неприятной ситуации с Региной был ее муж Влад Топалов.

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